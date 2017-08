De forts orages ont fait deux blessés

Un violent orage qui s'est abattu mardi en Valais a fait deux blessés. Les deux personnes ont été heurtées par des branches d'arbres arrachées par le vent. L'une d'elles a dû être hospitalisée à Berne.

La chute d'un arbre en ville de Viège (VS), mardi, vers 19h30, a blessé au dos une Erythréenne de 33 ans qui se promenait avec son fils âgé d'une année. Transportée à l'hôpital de Viège, la jeune femme a été transférée à l'hôpital de l'Île à Berne, communique mercredi la police. L'enfant n'a pas été blessé.

A Sion, une personne a été légèrement blessée par la chute d'une branche à proximité du lac de Montorge. L'orage qui s'est déplacé rapidement le long de la crête des Alpes valaisannes depuis le Chablais a été soudain et violent. Un très fort vent, beaucoup de pluie et de la grêle ont touché plusieurs régions du Valais central et du Haut-Valais.

Routes coupées

La route de Derborence a été recouverte par des coulées de boue qui ont endommagé plusieurs véhicules. La route a été momentanément rouverte pour permettre aux usagers de redescendre en plaine. Elle a ensuite été fermée à la circulation pour permettre des contrôles et des travaux de sécurisation. La route menant au Sanetsch a également été coupée, nécessitant la mise en place d'une déviation.

Dans la région de Conthey, la grêle a mis à mal plusieurs vignes. A Sion, le vent a déraciné des arbres, endommageant des voitures et coupant des rues. Un peu partout, les pompiers ont dû intervenir pour des inondations ou des arbres arrachés. (comm/nxp)