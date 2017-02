Course hippique sur neige: un jockey blessé

Un accident s'est produit dimanche au «White Turf» de St-Moritz (GR), une compétition alliant ski et course hippique. Un jockey a chuté de sa monture une centaine de mètres avant l'arrivée. Il a été pris en charge par la Rega et hospitalisé. Son cheval a été euthanasié. Deux autres animaux ont été blessés.

La course se tient sur le lac gelé et enneigé. Le cheval s'est enfoncé dans la couche de neige, normalement compacte, ont annoncé les organisateurs de l'évènement. Il s'est avéré que de l'eau s'était infiltrée à l'endroit de l'accident.

Pour cette raison, le Ministère public des Grisons a ouvert une enquête. Quant à la course, elle a été annulée, les organisateurs ignorant l'état du reste de la couche de glace, qui mesure 70 centimètres d'épaisseur. Plus de 10'000 spectateurs étaient présents. Les deux années précédentes, le «White Turf» de St-Moritz avait déjà pâti de mauvaises conditions météo. (ats/nxp)