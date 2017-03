40 ados mortes dans l'incendie de leur foyer

Quarante adolescentes ont péri dans l'incendie d'un foyer pour mineures près de Guatemala, selon un nouveau bilan fourni dimanche par un hôpital. Sept adolescentes sont encore dans une situation critique.

Cinq autres ont été transférées vers des hôpitaux américains du Texas en raison de la gravité de leurs blessures.

L'incendie s'était déclaré mercredi au foyer Hogar Seguro («foyer sûr») Virgen de la Asuncion, situé à San José Pinula, à 10 kilomètres à l'est de Guatemala. Il avait déjà été dénoncé par le passé pour des mauvais traitements et abus sexuels sur les pensionnaires. Dix-neuf adolescentes ont péri sur le lieu de l'incendie, onze autres sont mortes à l'hôpital San Juan de Dios et dix enfin à l'hôpital Roosevelt. Toutes les victimes avaient entre 14 et 17 ans.

Des médias locaux affirmaient, mercredi, que l'incendie avait été provoqué par les pensionnaires du foyer au cours d'un mouvement de protestation contre les mauvais traitements. Juste avant cela, un groupe de jeunes avait tenté une évasion et au moins 19 d'entre eux étaient parvenus à s'enfuir.

Cet accident a provoqué l'indignation, et des rassemblements ont eu lieu. (ats/nxp)