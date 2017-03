Zalando veut investir massivement en 2017

Le groupe prévoit d'investir 200 millions d'euros (211 millions de francs) cette année, contre 182 millions en 2016, principalement dans les infrastructures, l'automatisation et les logiciels, avec de nouveaux entrepôts en France, en Suède et en Pologne.

Le géant de la vente en ligne prévoit également une croissance de son chiffre d'affaires de 20 à 25% cette année et une marge opérationnelle (EBIT) de 5 à 6%, des chiffres conformes aux prévisions données à moyen terme.

Fondé à Berlin en 2008, Zalando s'est rapidement développé pour devenir l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois de la capitale allemande. Le groupe prévoit de créer 2000 postes en 2017 pour porter ses effectifs à 12'000 personnes après avoir créé 1000 emplois dans ses services techniques en 2016.

Zalando a annoncé cette semaine pour un montant non divulgué le rachat de l'enseigne munichoise Kickz, qui gère 15 magasins en Allemagne ainsi qu'un site web capable de livrer des articles de sport dans le monde entier.

Menace d'Amazon

Amazon, qui se développe rapidement dans la mode et est considéré comme la plus grande menace pour le groupe allemand, s'est également lancé dans le commerce en dur. Zalando a publié en janvier ses résultats préliminaires du quatrième trimestre faisant état de ventes en hausse de 26% à 1,09 milliard d'euros pour un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) de 96 millions.

Les ventes de Zalando ont augmenté de 17,5% dans ses principaux marchés que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, et elles représentent la moitié du chiffre d'affaires global du groupe, avec une marge de 15,1%.

Dans le reste de l'Europe, où Zalando s'est lancé plus tardivement, les ventes ont progressé de 32,7%, malgré une marge limitée à 3,3% en raison d'investissements dans le marketing et les infrastructures. (ats/nxp)