Une société pharmaceutique japonaise quitte Genève

Otsuka SA a quitté Genève. Le deuxième groupe pharmaceutique japonais avait ouvert en 2011, dans le canton, un bureau lié à ses activités autour des traitements contre la tuberculose. «Genève avait été choisie car le canton abrite de nombreuses organisations renommées autour de la santé, comme l’OMS», indique Marc Destito, l’ancien directeur du groupe à Genève. «On voulait sensibiliser ces instances autour de l’importance de la tuberculose et de la lutte contre la tuberculose multirésistante», poursuit ce dernier.

L’équipe genevoise peut se prévaloir de quelques succès. Elle est notamment parvenue à signer un accord en février 2016 avec une organisation basée dans le canton, Stop TB Partnership, pour distribuer un remède clé contre la tuberculose multirésistante dans une centaine de pays.

Six employés dans le canton

Six personnes travaillaient dans son bureau au centre-ville, qui est désormais en liquidation. «Le groupe a décidé de se consolider et de regrouper les activités de sa filiale à Genève dans sa branche de Munich, plus ancienne et plus grande», précise Marc Destito, qui fait désormais des allers-retours réguliers entre le bout du lac et la capitale du Land de Bavière.

Le départ d’Otsuka de Genève est d’autant plus malheureux que le groupe nippon figure en bonne position des prospectus de la promotion économique de l’Etat, qui vantent les atouts du canton et expliquent «pourquoi Genève est le meilleur choix des entreprises en Europe».

La multinationale de Tokyo – de son nom complet Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. ou OPC – a développé un des deux traitements phares contre cette maladie, qui figure parmi les principales causes de mortalité à l’échelle mondiale.

Poids lourd

Une branche de l’entreprise pharmaceutique reste établie à Zurich. Ses activités ne portent pas sur la tuberculose mais sur la commercialisation en Suisse – donc à Genève – des autres traitements d’OPC, dans la psychiatrie et la neurologie mais aussi la nephrologie et l’oncologie notamment. Otsuka se spécialise également dans certains produits cosmétiques et des denrées alimentaires.

Créée en 1964, la multinationale emploie environ 30 000 personnes dans le monde et a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de près de douze milliards de dollars. Elle fait partie des vingt principaux groupes pharmaceutiques recensés dans le monde, selon un classement réalisé par l’institut IMS Health et datant de 2014. (TDG)