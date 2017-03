Un patron livre ses idées sur l’esprit d’entreprise

Après s’être adressé aux élèves de l’Institut Florimont, une des principales écoles privées genevoises, Jean Claude Gandur a livré ses conseils à tous ceux qui sont tentés par l’entrepreneuriat. Après s’être adressé aux élèves de l’Institut Florimont, une des principales écoles privées genevoises, Jean Claude Gandur a livré ses conseils à tous ceux qui sont tentés par l’entrepreneuriat.

Qui vous a donné le goût d’entreprendre? Est-ce inné ou lié à un contexte familial?

On ne peut pas l’apprendre. C’est inné. J’étais plutôt un enfant difficile, qui détestait obéir. J’étais très indépendant et, devenir entrepreneur, c’est prendre son indépendance.

N’était-ce donc pas dans la tradition familiale? Que faisaient vos ascendants?

Mon père était médecin, ma mère était pharmacienne. Mon grand-père paternel était cotonnier, en Egypte. Il y possédait un grand bureau de négoce de coton. Mais nous ne parlions pas d’affaires dans la famille. D’abord parce que j’étais trop jeune quand nous avons quitté l’Egypte et ensuite parce que, une fois arrivé en Suisse, j’étais à l’école toute la semaine et je ne voyais mes parents que le week-end.

Et du côté maternel?

Oui, ce côté de la famille est issu d’une lignée d’entrepreneurs russes et ukrainiens. Ils avaient fait une fortune colossale dans le secteur des cuirs, en les vendant à l’armée du tsar. Mon grand-père maternel avait surtout eu une intuition géniale: il était sûr que les ports allaient se développer et donc qu’il fallait construire des hangars géants pour y entreposer les marchandises.

Cela vous a-t-il inspiré? Vous êtes aussi négociant mais en pétrole. Et vous connaissez bien l’économie portuaire…

Non, j’ai appris tardivement ces histoires familiales. Je ne me suis pas dit: mes ancêtres l’ont fait, je le ferai! Jeune, j’étais beaucoup plus attiré par les arts que par les affaires. Par les collections de tableaux impressionnistes ou les mobiliers du XVIIIe siècle. C’était mon moteur de l’époque. Je pense donc que j’avais ce goût d’entreprendre dans le sang et que cela s’est développé au fil du temps.

Quand et pourquoi avez-vous créé votre propre société?

En 1987. J’avais alors 37 ans. C’était à Genève, rue de Lausanne. Je travaillais pour Phibro, qui était alors le leader mondial du négoce de matières premières. J’ai alors décidé que j’avais envie de travailler pour mon propre compte. Pour être libre et indépendant.

C’est une vocation tardive, non?

Mon métier demande beaucoup d’expérience. Ces affaires exigent aussi beaucoup de capitaux. La crédibilité est indispensable. Une banque m’a fait confiance. Si elle m’avait refusé sa ligne de crédit, je serais resté employé toute ma vie. Phibro était un nom très connu. J’y travaillais depuis huit ans. BNP Paribas savait que nous connaissions bien le métier: nous avons donc obtenu les lettres de crédit dont nous avions besoin.

Quel a été votre plus grand succès?

Le développement d’Addax Petroleum. C’est l’histoire de ma vie. Avec l’un de mes partenaires, nous avions décidé d’entrer dans le marché de l’exploration pétrolière. Nous avons alors acheté une société américaine qui possédait une concession au Nigeria. L’investissement de départ s’est élevé à 30 millions de francs. Environ vingt ans plus tard, nous avons revendu cette affaire au groupe chinois Sinopec, pour 8,5 milliards de francs.

Et votre plus grand échec?

C’est un échec que j’espère encore tourner en succès! Après la vente, j’ai voulu créer une autre société d’exploration pétrolière. Je l’ai créée au pire moment, en 2010. Les prix du pétrole s’effondrent. Mon groupe est coté au Canada et le dollar canadien s’écroule. Et Daech est à 11 kilomètres de distance de mes concessions pétrolières du Kurdistan irakien. Un alignement d’étoiles assez négatif…

Est-ce donc plus une erreur qu’un échec?

Une erreur d’appréciation. Je n’aurais peut-être pas dû m’entêter à vouloir retourner dans ce domaine. Mais j’ai toujours aimé exercer ce métier de l’exploration pétrolière. Après la vente à Sinopec, je pouvais remettre des fonds dans une autre affaire. Cela dit, l’échec n’est pas consommé. Nous sommes toujours là. Nous produisons du pétrole. La situation s’éclaire. Daech recule au Kurdistan et le prix des matières premières remonte. Mais c’est la première fois où je dois attendre si longtemps avant de rentabiliser un important investissement de plusieurs centaines de millions de dollars.

Que faut-il faire en cas d’adversité?

D’abord, réduire la voilure. Faire le gros dos. Anticiper les problèmes. Savoir que vous n’allez pas encaisser d’argent pendant longtemps, que cela va même vous coûter de l’argent. Assumer. Tenir. Encourager ses troupes, afin qu’elles ne soient pas démoralisées. Il faut développer toute une psychologie…

Et les qualités pour être entrepreneur?

Il faut être complètement inconscient!

Fou?

Inconscient. Il faut aussi être jeune.

Un vieux ne peut-il plus entreprendre?

Je me réfère à mon métier et à mon expérience. Si vous démarrez sur des affaires aussi importantes et que vous échouez mais que vous êtes âgé de 30 ou 40 ans, vous pouvez toujours vous retourner et faire autre chose.

Faut-il être riche?

Non, pas forcément. Quand j’ai commencé, à 37 ans, je n’étais pas fortuné. J’avais un peu d’argent, notamment gagné grâce à mes bonus reçus chez Phibro. Et une maison, que j’ai alors dû hypothéquer jusqu’à la dernière tuile du toit.

Faut-il du culot?

Oui. Il faut aussi minimiser les risques et se dire «c’est bon, il ne va rien nous arriver, on y va, nous sommes les rois du monde»! Il faut surtout beaucoup de courage. Et aussi de la chance. (TDG)