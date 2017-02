Swatch esquisse une reprise horlogère en 2017

Une réalité difficile est vécue et voilà qu’elle entre déjà dans l’ordre des choses. Ainsi de l’effondrement – de moitié – des profits du numéro un de l’horlogerie. L’aveu en avait été fait dès juillet. Résultat: que Swatch boucle l’année sur un plongeon de 47% de ses bénéfices nets n’étonne plus. Pareil en ce qui concerne la disparition de 10% du chiffre d’affaires en douze mois.

Bienne a réussi hier à vendre de l’espoir aux milieux financiers. Le groupe réalisant 7,3 milliards de recettes annuelles se fait l’écho de «mois de novembre, décembre et janvier démontrant une très bonne progression dans le segment montres et bijoux, notamment en Chine». Et s’attend à «une croissance saine en 2017».

Tournant depuis novembre

Ce constat fait écho à la reprise, depuis l’automne, des achats d’objets de luxe dans le monde, dont ont témoigné ces derniers jours le conglomérat français LVMH comme la maison italienne Ferragamo.

«Traditionnellement les achats de montres redémarrent plus lentement que ceux, par exemple, de maroquinerie; l’important reste que LVMH montre une reprise en Europe, aux Etats-Unis, mais surtout en Chine continentale», réagit Alessandro Migliorini, analyste de Mirabaud Securities à Genève.

Au fait, et les stocks?

Prudence. Il y a un an, lors de son bilan 2015, le groupe du bord du lac (de Bienne) envisageait 2016 sous le signe d’une «croissance dynamique». On connaît la suite.

Et puis, quid des stocks d’invendus, fardeau de 6,3 milliards de francs, présenté comme une voie d’eau impossible à colmater par certains observateurs? «En dépit d’un tassement de 10% des ventes au deuxième semestre, en dépit de l’ouverture de 100 points de vente – chacun doit bien être livré – le groupe réussit à réduire le poids de ces stocks: bonne nouvelle», relève le spécialiste du secteur du luxe. «De toute façon, Swatch aura besoin de ces stocks pour alimenter la croissance qui se dessine, selon lui, en 2017», ajoute-t-il.

Contraction de l’emploi

Les milieux financiers achètent l’idée d’un tournant. Les traces de la crise vont pourtant marquer les mois à venir. Exemple, l’emploi. Swatch se fait un point d’honneur à répéter que son «personnel motivé» a été «maintenu». Et qu’il ne vire pas par dizaines, comme chez le concurrent Richemont.

Le groupe dominé par la famille Hayek n’en a pas moins laissé partir 600 collaborateurs l’an dernier, «suite aux fluctuations naturelles». Soit près de 2% des effectifs. Et si la tendance se poursuit, 2017 s’achèvera avec 4% de fiches de salaires en moins. De quoi nourrir la hausse des bénéfices qui pourraient être annoncés dans cinq mois. Ou dans un an. (TDG)