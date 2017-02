Succès scientifique pour la biotech Addex

Reconnaissance bienvenue pour Addex Therapeutics. La PME biotechnologique genevoise vient de publier, dans le journal de la ligue internationale contre cette affection neurologique, une étude montrant les effets de sa molécule au nom de code ADX71149. «Si cet effet peut être reproduit, il ouvrirait la voie à un concept poly-pharmaceutique destiné à traiter les patients souffrant d'épilepsie», résume dans un communiqué Robert Lütjens, responsable de la recherche chez Addex.

L'étude a été réalisée par le groupe Janssen, avec lequel Addex dispose d'un partenariat pour développer cette molécule: un accord qui lui permet de bénéficier de financements graduels totalisant 112 millions d’euros, en fonction du succès de ses recherches. Si ses travaux débouchent sur un médicament, Addex toucherait des royalties atteignant plus de 10% des ventes.

Créée il y a quinze ans, Addex se focalise sur des traitements plus ciblés des maladies nerveuses, appelés «modulateurs allostériques». Ces derniers ont d'abord été développés pour le traitement de la maladie de Parkinson mais aussi pour celui de la dystonie, groupe de maladies caractérisées par des troubles moteurs et des douleurs insupportables. Installée sur le Campus Biotech de Sécheron, la société est passée à deux doigts du naufrage en 2013, après une période faste qui avait vu sa valeur en bourse culminer à plus de 400 millions de francs et ses effectifs atteindre 160 personnes.

Une autre société «biotech» genevoise travaille sur la maladie de Parkinson: Prexton, qui a convaincu des financiers de lui apporter 29 millions d’euros début février.

(TDG)