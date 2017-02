Solide croissance pour Belimo en 2016

Les ventes ont augmenté de 6,8%, a indiqué jeudi le spécialiste en techniques de chauffage, ventilation et climatisation. Comme prévu, la croissance s'est ralentie durant le deuxième semestre.

Toutes les régions ont contribué à la progression des ventes. En Europe, le chiffre d'affaires en monnaies locales a augmenté de 5,3% et en Amérique de 7,1%. L'Asie/Pacifique a été la plus dynamique, en hausse de 12,1%.

Belimo table sur un bénéfice opérationnel de 86 millions de francs, contre un résultat de 74,6 millions un an plus tôt. Le bénéfice net de l'année écoulée est attendu à 69 millions, contre un montant de 56,2 millions un an plus tôt.

Le groupe publiera ses résultats détaillés le 13 mars. (ats/nxp)