Peugeot va assembler des véhicules au Kenya

Peugeot va assembler à partir du moins de juin deux modèles de véhicules au Kenya, a annoncé samedi le groupe automobile PSA, nouvelle étape de sa stratégie de développement en Afrique.

PSA et Urysia, qui importe et distribue déjà la marque Peugeot dans le pays depuis 2010, ont signé un accord pour assembler «un volume annuel de plus de 1000 unités destiné à couvrir les besoins du marché kenyan», a détaillé le groupe dans un communiqué. Cet accord a été signé en présence notamment du ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin et du président kenyan Uhuru Kenyatta.

L'usine, de taille modeste à l'échelle de la production mondiale du groupe, assemblera dans un premier temps la berline Peugeot 508, puis le nouveau SUV Peugeot 3008.

Il s'agit d'un retour industriel de PSA dans ce pays, où il avait assemblé des véhicules entre 1974 et 2002, selon le communiqué.

Cette nouvelle implantation en Afrique s'inscrit dans la stratégie du constructeur sur ce continent et au Moyen Orient, où il ambitionne de vendre un million de véhicules à l'horizon 2025.

En décembre dernier, PSA avait annoncé un projet d'usine d'assemblage en Tunisie pour 2018. Il a également des projets plus importants en Iran et au Maroc. Des négociations sont aussi en cours avec l'Algérie pour une usine destinée à alimenter le marché intérieur, comme Renault l'a récemment fait. (AFP/nxp)