Peugeot prend le volant d’Opel, l’ex-voiture du peuple en Suisse

GM en Europe: 90?ans et puis s’en va

En un peu moins de vingt ans, c’est un deuxième pilier industriel de la région de Francfort qui passe en mains françaises. Berceau d’Opel, Rüsselsheim est en effet à une demi-heure de voiture de Höchst, groupe pharmaceutique marié à Rhône-Poulenc en 1999.



Dès 2009, alors que seuls les fonds publics de Washington lui évitaient la banqueroute, General Motors avait eu en tête de lâcher un constructeur dont il était entré au capital il y a près de nonante ans. La solution Magna – géant canadien de la sous-traitance – a été abandonnée in extremis. Et un partenariat avec Peugeot a fait long feu en 2013.



Le calcul est pourtant simple: en sept ans, cette filiale lui a coûté 9 milliards de dollars. Incapable de résoudre l’équation de modèles aux qualités reconnues et aux tarifs contenus mais produits dans des usines allemandes ou britanniques.



Pour certains concessionnaires, cet abandon a un goût de trahison. C’est chez Opel que GM puise des «plates-formes» pour se réinventer après la crise: l’excellente Opel Insignia a servi de base aux Chevrolet Malibu et Impala. Désormais le géant de Detroit tire un trait sur la vieille Europe, à moins de ressortir du chapeau ses petites Chevrolet «made in Korea».