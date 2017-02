Nestlé adore nos animaux de compagnie

Chiens, chats, lapins, tortues et autres perruches… Qu’est-ce que Nestlé les aime, nos animaux de compagnie. Il faut dire qu’avec les gammes de produits qui leur sont destinés, le géant veveysan empoche des milliards. Au cours des dernières années, ce segment de produits fait en effet partie de ceux à avoir atteint la fourchette de croissance organique ambitionnée (entre 5-6%) par Nestlé. Rien que l’année dernière, les nombreuses marques regroupées sous le nom Nestlé Purina PetCare ont vu leurs ventes augmentées de 5,3% pour dépasser les 12 milliards de francs.

Si cette croissance se maintient, elle devrait même devenir, dès cette année, la quatrième branche (en termes de produits) la plus importante du groupe en devançant celle des plats préparés et à cuisiner. Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, la nourriture pour animaux a été un véritable vecteur de croissance pour le géant de l’agroalimentaire. «Les produits pour animaux de compagnie ont continué à enregistrer une forte croissance à travers toute l’Amérique latine», confirme le groupe en évoquant notamment le Brésil, dont les propriétaires ne lésinent pas à la dépense lorsqu’il s’agit de gâter leurs petits protégés.

L’autre secteur à s’être porté particulièrement bien en 2016 concerne Nestlé Waters, avec une croissance de 4,5% des ventes d’eau en bouteille. Ce segment reste toutefois le plus faible du groupe (toujours en termes de produits) avec des revenus de 7,9 milliards de francs. A nouveau, cette situation résulte de bonnes performances dans l’ensemble des zones géographiques couvertes par le groupe. «Une forte croissance a également été réalisée par les marques Perrier et San Pellegrino, qui se sont développées deux fois plus vite que le portefeuille grand public», précise Nestlé en signalant également la croissance organique de Nestlé Pure Life, supérieure à la moyenne de Nestlé Waters.

Plus globalement, les résultats ont été en deçà des attentes. Le bénéfice net notamment était inférieur au consensus établi par Reuters. Attendu à 9,59 milliards de francs, il n’a pas dépassé les 8,5 milliards. Le groupe a justifié ce résultat en évoquant «un ajustement d’impôts différés non monétaire exceptionnel et d’un ajustement des stocks de Nestlé Skin Health». Quoi qu’il en soit, les marchés n’ont pas bien encaissé ces chiffres. Après avoir plongé en début de session, l’action Nestlé a finalement repris du poil de la bête en fin de journée et a bouclé sur une perte de 0,96%, à 72,45 francs.