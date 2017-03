Les rejets de C02 sur la planète font du surplace

Alors que le budget présenté vendredi par l’administration Trump menace les projets américains liés à l’environnement, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonce une nouvelle stagnation des émissions de CO 2 dans le monde, un succès récompensant les efforts en matière d’environnement. Selon l’agence basée à Paris, les rejets de gaz carbonique liés aux centrales électriques, au transport, au chauffage ou à la climatisation – soit la grande majorité – stagnent pour la troisième année. Une bonne nouvelle qui reflète «un découplage continu entre ces émissions et l’activité économique» qui a augmenté de 3,1% au niveau mondial.

«Voix» des pays industrialisés sur la scène énergétique mondiale, l’AIE ne se risque pas à prédire que le sommet a été atteint. Néanmoins ses données montrent que l’usage croissant des énergies renouvelables – mais aussi du nucléaire – et les efforts d’économie d’énergie portent leurs fruits. Les émissions de CO 2 ont ainsi décliné dans les deux pays qui polluent le plus, les Etats-Unis et la Chine, alors qu’elles se sont stabilisées en Europe.

L’an dernier aux Etats-Unis, les émissions du gaz à effet de serre ont diminué de 3%, alors que l’activité a continué de croître de 1,6%. Une baisse qui serait notamment attribuable, selon l’AIE, au remplacement du charbon par le gaz de schiste dans les centrales électriques. Les rejets américains sont ainsi revenus à leur niveau de 1992, alors que dans l’intervalle leur activité économique a presque… doublé.

En Chine les émissions se sont tassées de 1% l’an dernier, alors que l’activité a continué d’exploser de près de 7%. Les deux tiers des besoins additionnels d’électricité chinois ont été assurés l’an dernier par des barrages, des éoliennes… et cinq centrales nucléaires entrées en service.

Rien n’est gagné. Comme le souligne l’AIE, «si cette pause est un bon signal, elle n’est en rien suffisante pour empêcher la température de l’atmosphère de monter de 2 °C», l’objectif fixé à la conférence sur le climat de Paris – la COP21 – en 2015.

(TDG)