Les demandes de brevets explosent en Chine

Le nombre de demandes de brevets a connu une hausse record en 2015 dans le monde, selon un rapport publié mercredi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève. La hausse est due aux innovateurs chinois. Ceux qui avaient formulé en 2011 autant de demandes de brevets que les Etats-Unis, traditionnel leader en la matière, en émettent désormais le double.

«Les dépenses en matière d’innovation et de R&D explosent en Chine et la croissance du PIB chinois reste forte», souligne Carsten Fink, chef économiste à l’OMPI. Pékin veut passer du «made in China» au «created in China», dit-il. «Cette transition rappelle ce qui s’est passé au Japon dans la deuxième partie du XXe siècle et en Corée du Sud dans les années 90. Mais jamais dans l’histoire on n’a vu une telle croissance à une telle échelle», souligne-t-il.

Derrière, les demandes des autres pays augmentent aussi chaque année. «Le signe que le monde innove toujours plus et que, dans un contexte où le PIB mondial stagne, on se protège. On est dans une économie de la connaissance», estime Mosahid Khan, directeur des statistiques à l’OMPI. «Les brevets sont devenus essentiels pour obtenir des capitaux», complète Kamran Houshang Pour, expert en brevets à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

C’est dans l’informatique que le plus grand nombre de brevets a été demandé, devant les machines électriques et le numérique. Les Etats-Unis ont formulé le plus de demandes en dehors des frontières nationales, devant les Japonais et les Allemands, les Chinois se cantonnant à leur territoire.

Les demandes helvétiques en Suisse sont stables. Celles qui sont adressées par des Suisses à l’international croissent par contre, mais moins vite que la moyenne. «Des indicateurs peu surprenants de la part d’un pays économiquement mature dont le marché est restreint et porté sur l’international», selon Kamran Houshang Pour. La Suisse figure parmi les pays dont la part de demandes internationales est la plus importante. Par habitant, elle figure au sommet, devant la Corée du Sud et l’Allemagne. Les demandes suisses émanent surtout des sciences de la vie. (TDG)