Les compagnies pétrolières se mettent à l’électricité

Le pétrole est exploité de façon industrielle depuis 1859 aux Etats-Unis. Les plus grands gisements ont été découverts au Moyen-Orient entre 1920 et 1970. Mais les temps changent. Notamment dans la motorisation des véhicules. A peine plus de 1% des véhicules circulent actuellement en Europe en tout électrique. Dans treize ans, ce sera probablement un cinquième.

Du coup, les extracteurs et raffineurs d’or noir se mettent au goût du jour. Ils dotent de plus en plus leurs stations-service de bornes de recharge en électricité. En ce sens, le groupe italien Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) a agi en pionnier sur le Vieux-Continent. Par exemple en novembre 2012, en installant sur l’aire d’autoroute de Lavaux (VD) l’équipement «Quick Charger One», délivrant une puissance de 44 kW en courant continu.

Aujourd’hui, l’anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et le français Total se lancent aussi dans la course. Ces compagnies pétrolières ne développeront toutefois cette nouvelle offre quasi que sur les réseaux autoroutiers. Des sites sur lesquels elle est encore peu présente, du fait de l’autonomie (en kilomètres) encore relativement faible de la plupart des modèles électriques existants.

Mais de rapides progrès sont déjà prévus dans ce domaine. Du coup, les compagnies pétrolières s’apprêtent à surfer sur la tendance du moment, en étroite complicité avec des constructeurs automobiles très engagés dans la voiture électrique. Comme Renault-Nissan, Volkswagen, Toyota, BMW ou PSA.

Le directeur général de Total, Patrick Pouyanné, vient ainsi d’annoncer un plan prévoyant d’installer des bornes de recharge tous les 150 à 160 kilomètres sur les autoroutes de l’Hexagone, mais aussi d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg.

Dimanche décisif en Suisse

Au début de décembre, l’Association des sociétés françaises d’autoroute, citée par le quotidien Le Monde, avait elle-même évoqué un objectif très ambitieux pour cette année: 200 bornes de recharge distantes les unes des autres de 80 kilomètres.

L’offre existante sur le réseau autoroutier helvétique demeure très en deçà d’un tel réseau. Sur la soixantaine d’aires de ravitaillement, légalement vouées, entre autres, à l’accueil de bornes de chargement, moins d’une quinzaine s’avèrent dotées d’un tel équipement. Ce nombre est évidemment influencé par la taille du pays. Ce mode de mobilité pourrait cependant se généraliser à vive allure.

Le parc automobile électrique suisse compte actuellement environ 8000 véhicules. Et leur nombre augmente le plus souvent à un rythme de 50% par an, indique l’Office fédéral des routes.

Le peuple suisse devrait en outre lui-même participer à une forte augmentation des bornes de recharge sur les autoroutes du pays. Tout indique en effet que l’arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (FORTA) sera approuvé dimanche. Du coup, le plein de courant ne sera plus seulement possible sur les aires dites de ravitaillement, dotées de stations-service et de restaurants, mais à l’avenir aussi sur les simples aires de repos.

Conseils pour le plein

Ce développement se révèle favorisé par la volonté des autorités de la plupart des Etats, et de nombreux citoyens automobilistes, de réduire les émissions de carbone. Mais aussi par le fol engouement pour les voitures autonomes, c’est-à-dire pourvues d’une conduite en partie ou totalement sous le contrôle d’un ordinateur (voir infographie).

L’immense majorité des véhicules autonomes, actuellement disponibles sur le marché, sont en effet mus par la force électromotrice. Les passagers et/ou les conducteurs des prochaines voitures électriques, toutes parfaitement connectées, disposeront en outre de conseils pour le ravitaillement. Non pas tant pour localiser les bornes de recharge, mais beaucoup plus pour éviter une demande massive de courant à certains moments de la journée.

Les professeurs d’auto-école s’adaptent

Des cars postaux conduits par des ordinateurs transportent déjà leurs passagers dans certaines rues de Sion. Les transports publics fribourgeois commenceront une expérience similaire en août. Des experts estiment que les premières voitures complètement autonomes apparaîtront en Suisse dans le trafic d’ici à huit ans.

«Pour l’utilisation de ce type de véhicules, le permis de conduire n’est dès lors plus nécessaire», a prévenu le vice-directeur de l’Office fédéral des routes, Werner Jeger, lors d’un récent congrès de l’Association suisse des moniteurs de conduite (ASMC).

Dans ce contexte, les professeurs d’auto-école s’adaptent. «Cette année, nous allons complètement reconsidérer la conception de notre profession, indique le responsable de la formation au sein de l’ASMC, Marc Matti, cité dans l’hebdomadaire zurichois SonntagsZeitung. Le professeur de conduite automobile devra à l’avenir devenir une sorte de conseiller en mobilité, davantage centré sur le comportement dans la circulation.» (TDG)