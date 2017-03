«Les ados européens rêvent de?voiture, surtout les filles»

Un tour à Palexpo pour inculquer «la culture du métier» aux jeunes mécanos

Ils étaient une trentaine, jeudi, à longer les allées de Palexpo en suivant un parcours «technique». Des apprentis de première année suivant en alternance les formations d’assistant en maintenance auto, de mécanicien ou de mécatronicien au centre de formation UPSA à Genève.

La multiplication des voitures dotées de propulsion partiellement électrique – Honda s’attend à ce qu’en 2025 les deux tiers de ses ventes en Europe soient des véhicules «électrisés» – bouleversera-t-elle leur formation? «Oui, nous souhaitons que nos apprentis puissent travailler sur des véhicules électriques, cela fera très certainement partie du nouveau plan de formation», admet Nicolas Baud, responsable du centre. Le contenu de l’enseignement «dépend d’une ordonnance fédérale édictée en concertation avec les professionnels; actuellement nous travaillons sur la prochaine qui entrera en vigueur en 2018», rappelle le responsable d’un pôle créé en 2008 sous l’égide l’UPSA section Genève.

Aux yeux de ce dernier, «toute la difficulté est d’arriver à conserver un équilibre entre le maintien de l’enseignement des connaissances de base et l’ajout de compétences liées aux innovations technologiques». Face au déferlement des nouveaux équipements, l’enseignement peut rapidement devenir des plus complexes. «Le débat actuel est en réalité de savoir s’il faut encore enseigner les bases de la mécanique – personnellement j’y suis favorable», explique le responsable d’un centre qui accueille entre 60 et 80 nouvelles recrues par année. «Ce n’est pas tant une culture académique, mais plutôt une culture du métier que l’on essaie d’inculquer.» Une culture qui signifie aussi bien apprendre le nom des outils que les principes du moteur 4 temps, et ce tout en comblant les lacunes de scolarités parfois hachées. «La priorité reste bien entendu que l’apprenti soit employable, mais aussi que sa formation lui permette d’évoluer tout au long de sa carrière professionnelle», explique Nicolas Baud.