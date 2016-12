Le visage radieux d’une Afrique qui a du succès

La mode en plastique recyclé

La manière dont Aimée Abra Tenu a organisé la récupération des pochettes en plastique d’eau jetées après usage témoigne de sa détermination. D’emblée, elle a fixé la barre haut: recycler 2 millions de sachets par jour. «Un par habitant dans le Grand Lomé», sourit-elle. Quatre ans plus tard, l’objectif est presque atteint. Elle dit: «Vous imaginez le dommage à l’environnement si tous ces sachets étaient dans les rues!» Des femmes trient, lavent et cousent les déchets de plastique. En 2017, des prisonniers seront impliqués dans ce travail. Puis, dans un atelier, des artisans assemblent et cousent les objets vendus sous le label Zam-Ké, littéralement «Utilise-moi encore» en Mina, la langue la plus parlée au Togo. Des bâches publicitaires géantes en plastique sont l’autre matériau recyclé, plus coloré et plus rigide. L’écoulement des produits se fait en priorité au Togo. Le label Zam-Ké s’exporte aussi, au Burkina Faso et dans quelques boutiques à Paris et à Bruxelles. Et en Suisse? Des ventes ponctuelles ont eu lieu à l’Epicerie de Lonay. Aimée Abra Tenu cherche un partenaire romand qui garantirait un point de vente fixe: «La Suisse, riche, peut comprendre les enjeux du développement durable.»

F. M.