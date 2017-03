Le groupe Vaudoise Assurances blinde son assise financière

Avec une croissance importante des primes dans les branches d’assurances non vie, la poursuite de la restructuration de son portefeuille de produits d’assurance vie et un bénéfice net dans le haut du panier sur ces quinze dernières années, malgré un recul de 3%, le groupe Vaudoise Assurances se positionne pour sa performance 2016 comme un des leaders du secteur en Suisse. Il tient en tous les cas un solide parapluie dans ses mains, renforcé par des fonds propres en forte hausse qui lui permettent de réaliser des acquisitions d’opportunité mais aussi, conformément à ses principes mutualistes – et même s’il est coté en Bourse – de redistribuer une part en hausse des bénéfices à ses clients.

Nouveaux critères de segmentation des véhicules

Devant les analystes et la presse, mercredi matin à Zurich, et à Lausanne l’après-midi, le directeur général Philippe Hebeisen s’est félicité d’une croissance des primes émises dans les affaires non vie nettement supérieure au marché suisse: soit de 5,6% (4,8% si on excepte son segment animaux liée à la reprise de la société Animalia en juin 2016) pour un montant total de 869 millions de francs. La branche véhicules à moteur, la plus importante du portefeuille du groupe, a progressé de 3,1 %.

A noter que La Vaudoise a commencé en novembre dernier à modifier ses critères de segmentation des véhicules, non plus seulement en fonction du poids et de la puissance notamment, mais en y introduisant des éléments du système d’aide à la conduite, lié à la sécurité. Il y a un an, elle avait lancé un nouveau produit avec une tarification dépendant de l’acceptation d’un système de collecte de données de comportement sur la route (freinage et accélération en virage, pas la vitesse). Si la sinistralité est jugée correcte, et correspondant aux attentes, estime-t-on chez Vaudoise Assurances - qui suit de près le dossier voitures sans chauffeur - il faudra encore quelques années pour faire un bilan.

Dans les assurances vie, les primes émises directes ont reculé de 23,4 % pour s’établir à CHF 200,1 millions. Les produits à prime unique ont continué à plonger (-81,3 %) selon la politique restrictive engagée en 2016 en raison des coûts élevés des engagement de rendement sur une grande partie de ces produits conclus au temps où les taux étaient beaucoup plus élevés et pour une très longue durée. Face à ce retournement, les produits de nouvelle génération peinent quant à eux à répondre aux attentes de rendement des clients, reconnaît l’assureur. Toutefois, il pense avoir pratiquement atteint un seuil avec 201 millions de primes émises en 2016 sur les affaires vie (primes unique et primes périodiques). Et il compte sur ses nouveaux produits dans une vision du client à long terme.

Pour ce qui est des placements, dans le contexte contraignant que l’on connaît, le groupe a pu améliorer sa performance de 2,6% (+1,8% en 2015). Dans l’édification du bénéfice net, on voit que les 4 millions en moins en 2016 correspondent au déficit financier dû aux coûts énormes de couverture de change dans ses différents actifs de placement, puisque l’assurance se doit de sécuriser 80% du risque de change. Cela se traduit pas une facture de plus de 15 millions sur l’année ! Mais c’est au niveau des résultats opérationnels des affaires d’assurances que tout se joue réellement, la hausse du résultat des opérations non vie (près de 30 millions) étant entièrement effacée par la moins value du portefeuille vie à cause de la hausse de la provision de garantie de taux pour ces contrats de 30,1 millions de francs.

Malgré des indicateurs de crash-test plus que rassurant, les fonds propres de l’assureur vaudois (avant répartition du bénéfice) se montent désormais à 1,6 milliard de francs, en hausse de 6,7 % par rapport à 2015. Ce qui est considérable si on les compare à leur niveau de 2010 (près de 900 millions, la hausse est donc de 82%) sans remonter jusqu’à 2002 où ils se limitaient à 220 millions ! Cette assise financière plus que solide lui permet donc désormais d’investir, une opportunité qu’elle a déjà saisie en annonçant la reprise lundi de deux sociétés bernoises Dr. Meyer Asset Management, active dans la gestion de fortune, et Berninvest, société de direction des fonds immobiliers Immo Helvetic et Good Buildings. Cela représente un total d'actifs sous gestion de plus de 1,4 milliard de francs.

Dossiers réglés par l’intelligence artificielle

L’autre volet important des investissements au sein du groupe touche à la numérisation continue de ses opérations directes avec le client: Philippe Hebeisen, a laissé entendre qu’il n’était plus très loin le temps où « on va pouvoir régler par l’intelligence artificielle les sinistres bagatelles», les dossiers de faible valeur mais de loin les plus nombreux. Sur un autre plan, la Vaudoise Assurances redistribue depuis 2011 ses excédents du domaine non vie aux assurés sous forme de rétrocession de prime, en alternance entre les assurances véhicules à moteur et RC/Choses. Le fonds spécial a ainsi pu être doté de 31 millions. Les titulaires d’une assurance véhicules ont bénéficié d’une remise de prime de 10 % en 2016-2017 alors que les assurés RC/Choses bénéficieront d’une remise de prime de 20 % pour 2017-2018.

Pour l’année en cours, le groupe s’attend à un développement plus modéré dans les affaires non-vie et sera donc très attentive à l’évolution de la sinistralité. (24 heures)