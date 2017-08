Le groupe Pearson biffe 3000 emplois

Le groupe britannique Pearson, recentré sur l'éducation et le numérique, a annoncé vendredi la suppression de 3000 emplois supplémentaires. Ces nouvelles coupes interviennent dans le cadre d'un nouveau plan d'économies censé le sortir de l'ornière après plusieurs années de difficultés financières.

Pearson avait dévoilé en mai de nouvelles réductions de coûts s'élevant à 300 millions de livres d'ici 2019 (environ 378,45 millions de francs), mais n'avait pas communiqué jusqu'à présent sur le volet social. Il précise dans un communiqué que les suppressions d'emplois vont concerner surtout l'encadrement et passeront par une baisse du nombre de ses sites.

Le groupe avait déjà annoncé en janvier 2016 la suppression de 4000 postes pour faire face alors au ralentissement de la demande dans sa branche éducation.

Le groupe, en difficultés financières chroniques, mène un vaste programme de transformation qui le conduit à sortir progressivement du métier de l'édition traditionnelle pour se concentrer sur l'éducation et le numérique.

Du mieux au premier semestre

Autrefois acteur important du secteur de la presse, Pearson a notamment vendu en 2015 le Financial Times et sa part dans The Economist.

Il a par ailleurs annoncé en juillet la cession pour un milliard de dollars quelque 22% du géant de l'édition Penguin Random House à son partenaire allemand Bertelsmann, qui a désormais mainmise sur cette activité à succès. Une fois la transaction bouclée, Pearson conservera 25% de la maison d'édition.

Le groupe a dans le même temps annoncé vendredi des résultats en amélioration pour le premier semestre avec un bénéfice opérationnel de 16 millions de livres, contre une perte de 286 millions l'an passé. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 10%, à 2,047 milliards. (ats/nxp)