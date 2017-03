Le concepteur de l'arbre à vent de Piguet Galland dans la tempête

C’était en 2013. La banque genevoise Piguet Galland s’était portée acquéreur du premier exemplaire de l’Arbre à Vent. Dessinée par le designer genevois Claudio Colucci, cette éolienne urbaine est fabriquée par New Wind, une PME bretonne qui vient d’être placée en liquidation il y a deux semaines. Et ce en dépit d’influents soutiens, à commencer par celui de l’ex ministre français du «redressement productif» Arnaud Montebourg, qui a présidé son conseil d’administration jusqu’à l’automne dernier. Le patron de la société des Côtes-d’Armor explique à Ouest France qu’une quarantaine de ses arbres à 45 000 euros ont été commandés. Son dépôt de bilan serait lié à des promesses de financements de 5 millions d’euros non honorées.

La maison de gestion de fortune genevoise a installé son acquisition devant sa façade, avenue Louis-Aubert, en janvier 2016. L’objet symbolise alors son «souhait de se projeter sans le futur». Mimant la forme d’un arbre, les branches de ce pylône blanc haut de 10 mètres servent de support à une soixantaine de mini-éoliennes vertes. Un «feuillage» que le moindre souffle anime afin de produire de l’électricité – apparemment assez pour alimenter une famille, hors chauffage.

Une famille de banquiers? «Notre arbre restera en place et il fonctionne – même s’il s’agit d’un prototype qui n’a pas été acheté dans un but de production», réagit-on au sein d’un établissement qui dit vouloir «créer des ponts entre l’art et la finance». Un pont que n’a pas franchi le concepteur de son Arbre à vent. Pour l’instant. Car une offre de reprise se dessinerait pour New Wind, lui permettant d’honorer ses commandes en cours.

(TDG)