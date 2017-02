Le chiffre d'affaires de Visilab en vue en 2016

La conjoncture et le franc fort n'auront pas eu raison de Visilab en 2016. Le chiffre d'affaires du numéro un suisse de l'optique a augmenté de 5,3% à 237 millions de francs, un record, et les premières ventes en ligne semblent avoir convaincu les clients.

«L'année 2016 s'annonçait compliquée, mais nous avons su rester compétitifs, dynamiser notre offre et gagner de nouveaux clients», a affirmé son président Daniel Mori. Les effectifs se sont étoffés de 28 personnes pour atteindre 919 collaborateurs, a fait savoir mercredi le groupe à Genève.

Quatre points de vente supplémentaires rapprochent le nombre de magasins de 100. Selon M. Mori, Visilab va continuer à s'appuyer sur ce mode mais aussi sur la nouvelle offre en ligne «très bien accueillie».

Le président déplore la politique de la Banque nationale suisse (BNS) «qui continue de pénaliser fortement les PME». Il s'attend pour 2017 à une croissance raisonnable du chiffre d'affaires.

L'opticien qui dirige le groupe lancé en 1988 a investi plus de 500'000 francs dans un logiciel innovant qui permet au client de commander depuis son téléphone portable et plus d'un million dans une nouvelle halle de stockage. L'adaptation des magasins qui va se poursuivre jusqu'à début 2018 va aussi demander au total plusieurs millions. (ats/nxp)