Le bénéfice de Partners Group bondit de 41%

Le bénéfice de Partners Group a progressé de plus de 40% sur un an. La performance est largement supérieure aux prévisions a enregistré une croissance des volumes sur tous les marchés où elle est présente et a profité d'effets de change positifs, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (EBITDA ) a gonflé de 63% à 601 millions de francs, selon le communiqué du groupe spécialisé dans le capital-investissement. Le produit d'exploitation a pris l'ascenseur dans des proportions similaires ( 57%) à 973 millions.

Le conseil d'administration va proposer un dividende de 15 francs au titre de l'exercice écoulé, fortement relevé par rapport aux 10,50 francs de 2015.

Belles perspectives en vue

Les analystes sollicités par l'agence awp nourrissaient de grands espoirs pour les résultats 2016 de Partners Group. Les chiffres ont dépassé les attentes aussi bien au niveau du bénéfice, du dividende, de l'EBITDA que des recettes.

Le gestionnaire zougois avait déjà publié l'état de sa masse sous gestion en janvier. Les avoirs ont crû de 18% à 54,2 milliards d'euros (57,7 milliards de francs). Les afflux nets d'argent se sont élevés à 9,2 milliards d'euros, contre 8 milliards en 2015.

Pour l'année en cours, Partners Group table sur une forte demande qui devrait à nouveau lui permettre de croître dans toutes les régions et classes d'actifs. (ats/nxp)