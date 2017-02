«La négociation des ces traités de libre-échange reste totalement opaque»

L'accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada - en anglais CETA - a été approuvé il y a dix jours par le Parlement européen. L'opposition farouche de la Wallonie et de son ministre-président socialiste Paul Magnette en avait bloqué l'adoption pendant plusieurs semaines l'automne dernier.

Présent à Genève en fin de semaine, à l'occasion d'un débat public organisé à l’Université par le Global Studies Institute, Paul Magnette explique pourquoi la façon dont ces traités cruciaux sont négociés apparaît comme un déni de démocratie en Europe.

- L'adoption du CETA par les parlementaires européens signifie-t-il que les exigences posées par la Wallonie ont été satisfaites?

- Oui, nous avons obtenu une série d'amendements à ce texte: refus d'importer des OGM ou protection des secteurs sinistrés de la concurrence des importations par exemple. De même si un Etat vient à renforcer sa législation sociale, il ne pourra être condamné à indemniser à une multinationale qui l'attaque – comme cela a failli être le cas pour Philip Morris en Australie. La signature du traité CETA implique sa mise en œuvre provisoire. Mais ce n'est en rien la fin du processus. D'une part, cet accord devra être ratifié par chacun des parlements nationaux. D'autre part, son chapitre sur la protection des investissements - sa partie la plus complexe - a été exclu de ce traité provisoire. Et doit donc être encore discuté.

- Cette partie en suspens intègre l'un des principaux objets de votre opposition - l'appel à des tribunaux privés pour régler les contentieux commerciaux. Tout reste à faire?

- Non car nos conditions ont été reprises par une déclaration conjointe des pays membres de l’Union européenne: ces arbitrages rendus par des avocats privés devront être remplacés par de vraies juridictions publiques.

- Dans votre «déclaration de Namur» vous soulignez que la façon dont l'Europe a négocié ce traité est anti-démocratique. Mais n’est-ce pas également cette critique qui nourrit la montée des nationalismes en France ou aux Pays-Bas?

- Nous maintenons que ces négociations se font dans l'opacité la plus totale, ce qui permet aux multinationales d'y avoir infiniment plus d'influence. Cependant, cette critique du fonctionnement de l'Europe ne signifie en rien que nous sommes anti-Européens, bien au contraire. Cette déclaration vise précisément à susciter le débat, à ne pas accepter toutes les politiques européennes. Nous n'acceptons pas la façon dont les institutions ont imposé leurs certitudes dans ce processus. Une telle attitude, nocive, ne peut que renforcer le ressentiment à leur encontre. (TDG)