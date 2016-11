La colère gronde au sein des salariés de Richemont

La récente décision du groupe horloger genevois de supprimer 211 postes de travail passe très mal auprès des collaborateurs des marques concernées, Vacheron Constantin et Piaget. Hier, les salariés se sont mobilisés par centaines pour refuser le plan de restructuration.

Quelque 400 personnes se sont rassemblées au Sentier (VD) pour protester contre ces licenciements. A Plan-les-Ouates, environ 250 employés se sont réunis à 16 heures à l’issue de leurs assemblées générales, devant le superbe siège de Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère de Genève. La colère gronde au sein de ces salariés. «Ce n’est pas à vous de payer les pots cassés», leur a dit Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia Genève.

«Ne baissons pas la tête»

Mais le syndicaliste n’a pas eu besoin de les haranguer. Plusieurs délégués ont pris la parole pour résumer leur position: le retrait pur et simple du plan de restructuration. «Nous donnons nos vies à nos entreprises et, en échange, on nous abreuve de discours stériles. Alors, ne baissons pas la tête», a lancé Amélie Bengrine, déléguée du personnel de Vacheron Constantin. Cette employée a demandé à la direction «d’assumer ses erreurs de gestion», estimant encore que cette restructuration est avant tout destinée à plaire aux actionnaires du groupe horloger.

Alessandro Pelizzari estime de son côté que Richemont a suffisamment d’argent pour amortir le choc de cette période, qui se caractérise par de fortes surcapacités et des stocks abondants entraînant la chute des prix (lire nos éditions des 5, 15 et 23 novembre).

Le syndicaliste genevois s’est emporté contre les revenus excessifs engrangés par les hauts dirigeants de Richemont. «Trois personnes ont touché 30 millions de francs alors que le salaire moyen dans l’horlogerie est de 6000 francs.» Ces revenus équivalent donc à ceux de plusieurs centaines de salariés. Inacceptable aux yeux des collaborateurs du groupe horloger.

Chiffres en recul

Direction et personnel doivent encore se rencontrer et tenter de trouver des points d’accord d’ici au 6 décembre. Mais l’heure est au dialogue de sourds. Selon les syndicats, la direction n’entend pas entrer en matière sur une réduction du temps de travail (chômage partiel). Contacté, Richemont n’a pas souhaité donner hier sa position.

Au début de novembre, Richemont a annoncé une baisse de 13% de son chiffre d’affaires pour le premier semestre clos le 30 septembre, à quelque 5 milliards d’euros, et une chute des bénéfices (le résultat opérationnel s’est tassé de 43% à 798 millions, et le bénéfice net de 51% à 540 millions). Cette annonce a été couplée avec un message très sec de son propriétaire, l’homme d’affaires sud-africain Johann Rupert. Une communication qui a dopé l’action du groupe, qui a bondi de 62 à 69 francs. Hier, le titre a bouclé à 66 francs.

La Vallée s’inquiète pour ses horlogers

Au milieu des rumeurs qui s’échappent d’une horlogerie dont les exportations viennent de connaître leur plus forte baisse de l’année, l’annonce des mesures économiques du groupe Richemont a plus que secoué la vallée de Joux. Sur les 211 postes que compte supprimer le géant du luxe, 40 concerneraient les ateliers de Vacheron Constantin au Brassus.

Hier, à l’appel du syndicat Unia, la vallée de Joux a probablement connu la plus grande manifestation de ces dix dernières années. Selon les organisateurs, plus de 400 employés, anciens ouvriers, collègues d’autres manufactures et Combiers anonymes ont scandé leur indignation devant l’Hôtel de Ville du Sentier. «Les employés sont à l’origine de la richesse du groupe, a rappelé le secrétaire général d’Unia, Noé Pelet. Ce n’est pas à eux de payer les erreurs stratégiques en Asie.» Une allusion à la chute régulière des commandes horlogères expédiées à Hongkong (le principal débouché de l’horlogerie suisse). Le syndicat demande notamment le report des mesures d’économie après les foires horlogères de Bâle et de Genève.

A la Vallée, c’est la première fois qu’un horloger annonce publiquement des mesures économiques. Présent pour montrer le soutien des autorités, le syndic du Chenit, Stives Morand, se dit concerné. «On est dans une période d’incertitude, c’est vrai. Alors qu’on est justement en train de faire nos budgets. Mais on entend beaucoup de choses contradictoires. Certains horlogers disent se porter très bien.»

Le député socialiste Nicolas Rochat Fernandez a, pour sa part, déposé deux interventions au Grand Conseil mardi. Il demande l’implication du Conseil d’Etat. «Le groupe Richemont est l’un des dix plus grands employeurs du canton de Vaud», rappelle-t-il. Erwan Le Bec (TDG)