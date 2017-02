La Comco analyse la fusion Ticketcorner-Starticket

Le 31 octobre dernier, on apprenait que Ticketcorner et Starticket avaient signé des contrats de fusion pour lutter contre l'intensification de la concurrence dans la billeterie en ligne. Mais cette opération est désormais sous la loupe de la Comco qui craint un risque de position dominante.

Les deux principaux acteurs helvétiques du secteur Ticketcorner et Starticket sont détenus respectivement à parts égales entre Ringier et CTS Eventim pour le premier, et par Tamedia pour le second. La nouvelle entité créée sera contrôlée à 75% par les groupes CTS Eventim et Ringier.

La Commission de la concurrence va procéder à un examen approfondi du projet de fusion, a t-elle fait savoir lundi dans un communiqué. «Il existe des indices portant à croire que cette opération pourrait créer ou renforcer une position dominante», écrit-elle.

Suite à l'examen préalable, la COMCO estime que le risque est bien là, «en particulier dans la distribution de billets à des tiers ainsi que dans les solutions logicielles de billetterie offertes aux organisateurs pour leur vente propre». Elle va donc examiner les effets sur la concurrence de la fusion dans un délai légal de 4 mois, indique-t-elle.

«Les propriétaires, CTS Eventim, Ringier et Tamedia sont convaincus que la Commission de la concurrence considérera, après un examen approfondi, que ces entreprises ne détiennent pas une position dominante sur le marché et qu'elle donnera son aval à la fusion», ont réagi les trois groupes dans un communiqué commun.

(nxp)