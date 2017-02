L’ardoise des contrôles et de la sécurité monte à la BCGE

Un chiffre retient l'attention dans le bilan annuel tracé ce matin par la Banque Cantonale de Genève (BCGE). Si les profits ont progressé de 1% à 79 millions – résultat qualifié de «très bon» par la banque – les charges d'exploitation ont, elles aussi, pris l'ascenseur. Et augmenté de 5% en douze mois. L'une des raisons principales de cette inflation? En grande partie la mise en place de nouveaux systèmes de contrôle et de sécurité, a expliqué en substance la direction de l'établissement mardi matin.

Le coût des attaques aux bancomats

Les dépenses liées à la sécurité – le chiffre, sensible, reste confidentiel – ont ainsi représenté une part significative des 10 millions de charges supplémentaires supportées en 2016. Il y a bien sûr les investissements lourds réalisés sur le système informatique afin de protéger la clientèle contre les attaques de pirates informatiques, via Internet.

Mais la sécurité pour une banque prend également un tour plus prosaïque, façon western. Près de 25 distributeurs de billets ont été attaqués à l'explosif l'an dernier dans le canton – dont sept appartenant à la BCGE. Et ce sans compter les braquages. La banque «a doté onze de ses agences d'une garde armée permanente, au cours des six premiers mois de 2016, sans compter d'autres dépenses destinées à rendre ces bureaux moins attractifs – par exemple en retirant les bancomats de leur façade» a expliqué Blaise Goetschin, président de la direction générale de l'établissement.

Contrôles à tous les étages

Imposé par le carcan de règles internationales mises en place depuis près d'une décennie, le contrôle tous azimuts des activités des banques et de leur clientèle rend également leur fonctionnement plus coûteux. La BCGE a ainsi recruté 17 personnes l'an dernier, voyant ses charges de personnel augmenter de 2,2 millions. Des arrivées liées à «de nombreux projets réglementaires et technologiques exigent des compétences très spécialisées», justifie l'établissement dans un communiqué.

Les contrôles ont lieu à tous les étages. Ainsi le déploiement – entre la Suisse et les autorités fiscales d'une quarantaine de pays – d'un système automatique d'échange de renseignements sur la clientèle des banques est géré par un département «fiscalité» au sein duquel huit personnes traitaient déjà des problèmes spécifiques liés aux clients français, américains ou italiens. A cela s'ajoute une quinzaine de personnes travaillant sur la «conformité» – les formalités veillant au respect des normes visant à prévenir la dissimulation de dépôts au fisc ou le blanchiment de fonds criminels. Ceci sans compter les services juridiques – une dizaine de personnes – ou encore ceux en charges de l'audit interne des activités.

«Au total nous parlons d'une centaine de personnes qui font du contrôle, ce qui est important pour une PME comme la nôtre», a rappelé Blaise Goetschin lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la publication des résultats annuels. Les effectifs totaux de cet établissement contrôlé par le canton de Genève, sa ville et ses communes atteignent 738 collaborateurs. (TDG)