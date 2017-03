Jean-Claude Biver: «Pas d’avenir sans innovation»

Alors que s’ouvre cette semaine Baselworld, le principal rendez-vous horloger de la planète, Jean-Claude Biver prévient d’emblée: il ne part pas de la même position que nombre de ses concurrents, qui espèrent se relever après une année 2016 préoccupante.

«Hublot a fait la meilleure année de son histoire, et Tag Heuer son meilleur chiffre d’affaires… Donc cette fois, je suis prudent.» Avant d’ajouter: «Nous aurons de la croissance, à Bâle et pour cette année encore!» Et selon le patron de la division horlogère du géant français du luxe LVMH, cette croissance touchera aussi la troisième marque du groupe, Zenith. Biver en a pris les commandes il y a six mois, débarquant le directeur d’alors, Aldo Magada. Explications.

Qu’avez-vous entrepris chez Zenith depuis que vous en avez repris la direction?



Il fallait un message simple. Passer de «sans tradition, pas d’avenir», qui était un peu le slogan de la marque, à «sans tradition, pas d’avenir, mais sans innovation non plus». Une marque comme Zenith doit axer sa philosophie sur la tradition, mais ne pas faire que la répéter. Or, elle était restée bloquée sur 1969 et la sortie du mouvement El Primero – une prouesse, certes, puisque c’est le seul mouvement mécanique précis au dixième de seconde, mais qui n’a pas vraiment évolué depuis.



Concrètement, comment se traduit ce changement?



Zenith sort à Bâle le premier mouvement mécanique précis au centième de seconde! Il oscille à 50 hertz, soit dix fois plus vite que l’actuel, qui est déjà le plus rapide du monde.



Comment avez-vous fait pour développer et réaliser ce mouvement en six mois seulement?



J’ai créé la synergie des compétences au sein du groupe. Dans les trois marques, je suis allé chercher les meilleurs ingénieurs, les meilleurs horlogers, les meilleurs mécaniciens. Je leur ai dit qu’il fallait «mettre la sauce» pour Zenith.



La tâche reste compliquée: cette marque souffre d’un manque de notoriété hors des passionnés d’horlogerie, non?



C’est vrai. Nous allons y remédier en mettant l’accent sur la compétence exceptionnelle de cette marque, et jouer, en particulier sur les réseaux sociaux, sur ce caractère confidentiel.



De son côté, Tag Heuer présente une deuxième mouture de sa montre connectée. Cette option paie?



Et comment ! La première version, sortie en novembre 2015, s’est vendue à 58000 exemplaires. C’est rare, pour un seul et même modèle. Nous avons bénéficié d’un buzz extraordinaire, qui nous a amené une nouvelle clientèle, des gens de 35-40 ans qui ne se seraient jamais payé une montre traditionnelle à 1500 francs. Aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, en Angleterre et même en Allemagne, la montre connectée a très bien marché.



Pour la deuxième version, nous bénéficions du Swiss made, puisque nous avons créé une ligne d’assemblage des microprocesseurs à La Chaux-de-Fonds. Mais le plus important, c’est le caractère modulaire de la montre: vous pouvez y ajouter à votre guise un tourbillon, un chrono, trois aiguilles. C’est unique. Et nous nous démarquons avec des éléments que seul un horloger peut offrir.



La grande crainte d’une horlogerie suisse qui serait passée à côté de la montre connectée semble s’estomper. A raison?



J’ai deux réponses. Pour ce que j’appelle l’art horloger, soit les grandes marques haut de gamme, je n’ai pas le moindre souci. Le marché de la montre connectée est totalement complémentaire. Pour l’industrie horlogère, en revanche, qui continue de reposer pour une bonne part sur le quartz (50% chez Tag Heuer!), c’est différent.



A choisir entre une montre qui ne vous donne que l’heure et une autre, marginalement plus chère, qui est un vrai ordinateur, le client va sans doute préférer la deuxième. D’autant que de grands acteurs entrent dans le marché – comme Samsung – et que leurs produits commencent à avoir de la gueule! Il y a donc un risque pour l’horlogerie suisse. C’est pour cela que j’ai voulu que Tag soit présent dans ce marché.



Hublot continue sa marche en avant… Jusqu’où?



Fin février, l’horlogerie suisse a publié des chiffres en recul, sur les deux premiers mois de l’année, de 8%. Hublot affiche au contraire une progression de 8%. C’est dingue. Cette marque n’est pas un phénomène éphémère, elle s’est inscrite durablement. Mais elle doit sans cesse créer. C’est du luxe inaccessible (avec un prix moyen de 20'000 francs la montre) et disruptif. Cette année à Bâle, nous sortons une montre en platine inrayable – alors que le platine est mou comme du beurre. Hublot est condamner à innover! On y revient: la créativité, l’innovation, tout est là.

(TDG)