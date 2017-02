Secrétaire général de l'association des éditeurs de presse Médias Suisses depuis 2007, Daniel Hammer va prendre le poste de Secrétaire général du groupe Romande énergie a annoncé ce matin le plus . Il en sera également le secrétaire du Conseil d’administration et remplace Pierre Oberson, partie pour Groupe E. «En tant que membre du comité de direction, il prendra part à la définition et à la concrétisation des orientations stratégiques», précise le plus important distributeur d'électricité de l'Arc lémanique. Un virage à 180° pour celui qui avait occupé le poste de Secrétaire du conseil communal de la Ville de Lausanne de 1999 à 2007, après avoir travaillé comme collaborateur scientifique à l’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg. Ses premières réactions.

Transition surprenante: vous quittez le monde de la presse pour celui des... lignes électriques. La raison ?

L'envie de découvrir autre chose, après dix années passées à la tête de Médias Suisses. A un moment, le dossiers politiques que vous aviez traités au début de votre activité reviennent sur votre bureau, comme la révision de la TVA par exemple. J'ai eu l'impression d'avoir accompli un cycle.

Ne craignez-vous pas que votre départ soit interprété comme une fuite d'un secteur sinistré? Et ce, en plein bras de fer avec une SSR toute puissante?

Ce n'est absolument pas le cas. On ne quitte jamais un tel poste au bon moment de toute façon. J'estime qu'il est légitime d'avoir envie de renouveler de nouveaux défis après dix ans. Je n'ai pas le sentiment de tourner casaque face à l'adversité: j'espère avoir pu apporter ma pierre à l'édifice durant cette décennie qui nous aura permis de remporter de belles victoires, comme le maintien de l’aide indirecte à la presse, par exemple. En ce qui concerne le dialogue avec la SSR, je suis sûr que le flambeau sera bien repris. Mieux, la présence de Gilles Marchand à la tête de la SSR permettra, à mon avis, de rompre avec la logique de confrontation que l'on a connue. Bien sûr qu'il défendra les intérêts de la SSR. Mais il affiche une plus grande sensibilité à l'avenir de la presse, un plus grand pragmatisme. Il sait que, face à la menace du vote sur le projet "No Billag" , l'heure est au compromis. Que la SSR devra, par exemple, s'auto-limiter pour éviter qu'elle ne concurrence les privés sur le digital. C’est en tout cas ce que la politique attend.

Médias Suisses perd son secrétaire général après avoir vu Ringier, l'un des piliers de la presse helvétique le quitter… Quel avenir pour cette organisation ?

Ne le cachons pas, depuis dix ans, la gestion de gestion de crise a été notre quotidien, à la mesure de la «disruption » que la branche traverse. Pourtant - j'en ai encore eu la preuve lors d'un récent comité - la détermination des éditeurs qui restent au sein de Médias Suisses à défendre la branche demeure intacte. Toute cette structure ne repose pas sur un seul éditeur, encore moins sur un secrétaire général.

Qu'est-ce que votre expérience dans une presse sinistrée va apporter au plus important distributeur d'électricité romand?

Le secteur énergétique en Suisse est également soumis à des défis très importants et je pense que ce poste correspond à ce que je sais faire: du juridique, de la gestion des affaires publiques - à la croisée entre les intérêts d'une entreprise, ou d'un secteur, et de la politique. Je souhaite apporter ces compétences à une activité qui reste essentielle pour l'économie en Suisse. Et qui, comme la presse, va devoir gérer plusieurs révolutions - notamment celle de la production d'électricité par les particuliers.

