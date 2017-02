«La tendance en janvier était en ligne avec celle que l’on a connue jusqu’à la fin de l’année dernière», explique un Jean-Daniel Pasche peu surpris par cette nouvelle baisse des exportations horlogères en janvier (-6,2%, à 1,4 milliard de francs). Malgré ce nouveau mois dans le rouge – le 19e consécutif pour la branche – le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) ne perd pas espoir et mise toujours sur une stabilisation de la situation pour l’ensemble de cette année. «Il ne faut pas se focaliser sur un seul mois», assure-t-il en soulignant d’ailleurs que si la pente reste négative, elle s’affaiblit peu à peu.

L’accalmie est notable du côté de Hongkong. Le plus gros marché pour les fabricants de montres suisses ne s’est en effet replié que de 3,9% sur le mois écoulé. Aux Etats-Unis, comme en Chine, les exportations se sont même étoffées, de 5% pour les premiers et de 7,8% pour la seconde. «La Chine a connu son quatrième mois consécutif de croissance et offre ainsi des perspectives favorables pour l’année 2017», estime la FH. Enfin, alors que les envois de montres sont dans le rouge dans la plupart des pays européens, le Royaume-Uni fait de nouveau figure d’exception avec des exportations y progressant de 0,9%.

Jean-Daniel Pasche constate aussi que «le haut de gamme a été moins affecté». Il précise que certaines marques auraient ainsi fait part d’améliorations notables de leurs ventes. «Mais pour que ces effets se répercutent sur les exportations, il faudra encore un peu de temps car il y a toujours un décalage entre les deux phénomènes», regrette Jean-Daniel Pasche.

Pour mémoire, les exportations de montres ont été minées par plusieurs facteurs macroéconomiques, dont la lutte contre la corruption en Chine, la révolution des parapluies à Hongkong, qui y a fait fuir les touristes chinois, la chute du rouble, qui a miné le pouvoir d’achat de la clientèle russe, ou encore les attentats parisiens, vite suivis par un contrecoup non négligeable sur les achats touristiques.

