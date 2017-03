Helvetia Environnement et SRS forment le numéro un des déchets en Suisse

«Le pays le plus propre au monde a pris du retard»

Trois questions à Vincent Chapel, Président et administrateur de Helvetia Environnement



Quel est l’intérêt de rassembler des collecteurs de déchets en Suisse?

Pour pouvoir valoriser les déchets de façon optimale, il faut aujourd’hui en maîtriser un «gisement» suffisamment important. Or, nous nous trouvons dans la situation paradoxale où le pays le plus propre du monde a accumulé du retard ces dernières années dans la gestion de ses déchets. Au début des années 80, la Suisse était pourtant pionnière dans le tri sélectif du carton, des déchets verts ou du plastique PET. Un quart de siècle plus tard, nous constatons que, dans un canton comme Genève, le taux de recyclage plafonne à 46%. Soit moins que dans d’autres pays voisins, par exemple la France, qui a pourtant introduit une politique de tri à la source avec près de quinze ans de retard. Or ce qui a permis ce progrès français, c’est avant tout le traitement des déchets dans de grands centres de tri modernes. En clair, il faut avoir la maîtrise des gisements pour pouvoir valoriser au mieux les déchets, ce qui explique la concentration du marché. C’est donc la transformation de notre métier, de ses impératifs économiques, qui appelle ces rapprochements.



La pression exercée depuis plus de vingt ans sur les ménages – en particulier alémaniques – pour trier les déchets n’aura donc pas servi à grand-chose…

Il y a trente ans, le choix helvétique de tri à la source par le citoyen était le bon, car il n’y avait guère d’équipements de tri automatique disponibles. D’énormes progrès ont été réalisés depuis dans les usines de recyclage et leur équipement robotisé. A l’époque, le métier consistait à collecter les déchets et les éliminer – en les enfouissant ou les brûlant. Aujourd’hui, la technologie permet de compléter le tri à la source et d’augmenter le taux de recyclage et la valorisation des déchets en matière ou en énergie. Mais pour réaliser de tels investissements, il faut une taille critique.



Comment cette logique va-t-elle entrer en action avec SRS? Ce rapprochement augure-t-il d’autres acquisitions à venir?

Nous gagnons aujourd’hui notre vie en vendant des services – sur la collecte de déchets en premier lieu. Notre ambition est de faire de leur valorisation un des nouveaux piliers de notre activité. Nous disposons d’installations de tri qui vont nous permettre de réaliser des synergies importantes en traitant les déchets fournis par SRS. En retour, cette augmentation permettra de poursuivre nos investissements afin de traiter des matières jusque-là non valorisées. Nos partenaires financiers nous permettent de disposer d’un volet de financement additionnel pour continuer de nous développer, notamment en concrétisant de possibles rapprochements avec d’autres entreprises.



P.-A.SA.