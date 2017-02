Gain exceptionnel pour Zehnder

Zehnder a fait bondir ses profits l'an dernier grâce à la vente d'un site de production en Chine. Le fabricant argovien de chauffages et systèmes de ventilation a enregistré un bénéfice net de 28,1 millions d'euros (29,6 millions de francs), contre un résultat de seulement 0,3 million un an plus tôt.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a atteint 43,4 millions d'euros en incluant l'impact positif de la vente d'un ancien site de production en Chine qui a rapporté 40,3 millions d'euros, a indiqué lundi l'entreprise dans un communiqué. En 2015, il s'était établi à 5,2 millions d'euros.

Hors effets exceptionnels, le résultat opérationnel a cependant été presque divisé par deux par rapport à 2015 à 15,1 millions d'euros, contre 27 millions en 2015.

Malgré les mesures de restructuration entamées à la mi-2015, la rentabilité du groupe reste largement sous pression. La tendance à des modèles de prix plus bas a un effet néfaste sur les marges, précise l'entreprise.

Déjà publié en janvier le chiffre d'affaires de Zehnder s'est accru de 1,1% à 538,9 millions d'euros. La situation restera difficile pour l'année en cours, notamment en Suisse, en France et au Royaume-Uni, avertit l'entreprise. (ats/nxp)