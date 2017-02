Fuite des travailleurs européens redoutée

Plus d'un quart des employeurs britanniques ont constaté que leurs salariés venant d'autres pays européens ont songé à quitter leur entreprise ou le pays dès 2017 dans la foulée du succès du camp du Brexit, selon une enquête. Des secteurs souffrent déjà d'un manque de main-d'oeuvre.

Dans les secteurs de l'éducation et de la santé, cette proportion s'élève, respectivement, à 43% et 49%, montre le sondage publié lundi et réalisé auprès de plus d'un millier d'entreprises par le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

La premier ministre britannique Theresa May s'est engagée à durcir les conditions d'accès au Royaume-Uni dès que ce dernier aura quitté le bloc communautaire, ce qui devrait se produire à partir de 2019, quand bien même cela priverait le pays de son accès au marché unique européen.

Un défi

Selon le CIPD, les employeurs dépendant de la main-d'oeuvre européenne rencontrent déjà des difficultés pour pourvoir leurs postes vacants. Ce phénomène est tangible dans le commerce de gros et de détail, dans le secteur manufacturier, la santé, l'hôtellerie et la restauration.

Gerwyn Davies, conseiller du CIPD chargé du marché de l'emploi, souligne que le nombre de citoyens européens hors Royaume-Uni salarié en Grande-Bretagne a progressé plus lentement au cours des trois mois à septembre qu'avant le référendum. «C'est un défi pour les secteurs qui ont toujours dépendu de la main-d'oeuvre non britannique et qui sont particulièrement vulnérables face au changement de politique d'immigration», a-t-il déclaré.

Le manque de travailleurs européens s'est déjà fait ressentir l'année dernière dans le secteur agricole britannique, qui n'a pu embaucher autant que voulu, en partie en raison de la chute du cours de la livre qui rend le pays moins attractif. (ats/nxp)