Fort du succès de ses forfaits de ski, Skioo teste la formule low cost

Le bus repeint à l’effigie de Skioo commence à se faire remarquer. La jeune start-up lausannoise, qui a lancé un système d’accès facilité à plus d’une cinquantaine de stations de ski partenaires en Suisse, a organisé cet hiver une quinzaine de voyages de groupe, en bus, pour une journée sur les pistes. Elle a mis en œuvre ces déplacements avec différents partenaires tels que les EPF-UNIL ou Uber avec qui elle collabore – via son application – depuis cet hiver. Née en décembre 2012, la société est désormais en piste pour développer son activité dans les Alpes françaises et autrichiennes.

Le 19 mars, son bus, parti de Lausanne, a emmené près de 50 skieurs – dont 30 novices – sur les pistes à Anzère lors d’une opération conduite avec Go Snow, association public-privée qui promeut les sports de neige. «Elle a très bien marché, relève Gregory Barbezat, fondateur et CEO de Skioo SA, et nous allons planifier plusieurs journées de ce type.» Ce type de prestation s’inscrit dans son modèle d’affaires qui utilise les nouvelles technologies pour faciliter l’accès des amateurs de ski dans les stations. L’utilisateur de cette application peut visiter n’importe quel domaine skiable partenaire avec une seule carte, sans passer par la caisse, en fonction de son usage. Le compte est débité après le service.

St-Moritz

La start-up a développé toutes sortes de formules autour de cette activité, notamment ces déplacements collectifs conviviaux sur les pistes qui attirent beaucoup les jeunes skieurs. Cet hiver, Skioo a ajouté St-Moritz aux stations d’hiver helvétiques – où figurent les plus grands noms – qui participent à sa plate-forme. Les déplacements en bus partent le plus souvent de Genève, Lausanne ou Zurich. Et l’entreprise travaille actuellement avec Arosa Lenzerheide pour tester l’hiver prochain un système de prix modulé selon la demande, à la manière d’EasyJet.

Skioo, qui emploie une dizaine de personnes à Lausanne, a levé pas moins de 6 millions de francs l’an dernier pour son développement. Parmi ses investisseurs, des Norvégiens, dont le skieur Aksel Lund Svindal. Raison pour laquelle la jeune pousse a lancé son application dans quatre stations de ce pays. Toutefois, son expansion se focalise d’abord dans les Alpes, relève Gregory Barbezat. Plusieurs domaines skiables importants dans les pays voisins, Autriche et France en tête, devraient rejoindre la plate-forme pour la saison 2017-2018. Skioo, qui perçoit une commission sur chacun des forfaits, compte être bénéficiaire en 2018. (TDG)