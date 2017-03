EY fête un siècle d’audit

STG, Fides, Revisuisse ou encore ATAG… Aujourd’hui, ces noms ont disparu, absorbés dans le flux des mouvements de fusion et de concentration rencontrés par la branche du consulting et de l’audit durant les années 1990. L’histoire des fleurons suisses perdure depuis sous d’autres noms: STG et Revisuisse ont été repris par PWC, Fides appartient à KPMG. Quant à ATAG, le groupe bâlois s’est laissé happer par EY (Ernst & Young). Le 12 mars 2017, sa filiale suisse célébrait son 100e anniversaire. A cette occasion, EY Suisse a proposé à Adrian Lemmenmeier et Tobias Straumann, deux historiens en économie, de se plonger dans leurs archives pour en retracer l’histoire.

Une naissance en pleine guerre

Un siècle plus tôt, le 12 mars 1917, l’Europe est à bout. Depuis trois ans, d’une tranchée à l’autre, les grandes puissances s’affrontent dans l’un des conflits les plus sanglants de l’histoire. Ce jour-là, pourtant, la Basler Handelsbank (BHB) fonde une entreprise baptisée à l’époque «Ver­waltungs-, Revisions- und Treuhand AG». Pourquoi une telle date, alors que ce virage avait été largement pris par les autres établissements suisses bien avant le début du conflit? La question fiscale semble avoir joué un rôle. «L’impôt de guerre (tant national, cantonal que communal) prélevé entre 1916 et 1917 était devenu d’une complexité et d’une incongruité telles que l’homme d’affaires faisait volontiers appel à un conseil externe», écrivent Adrian Lemmenmeier et Tobias Straumann. Cette fièvre en faveur de l’activité fiduciaire s’empare donc de la place financière suisse dès le début du XXe siècle, influencé par leurs confrères allemands et anglais. «L’idée des grandes banques est de pouvoir surveiller plus étroitement leurs clients par l’intermédiaire de ces sociétés. La révision, le conseil et les services fiduciaires leur permettent de prendre connaissance des livres de comptes, d’évaluer la solvabilité des débiteurs, voire d’accéder à de nouvelles affaires», expliquent les deux historiens.

En route vers l’indépendance

Rebaptisée Fiduciaire Générale SA (ATAG), cette filiale survit non seulement à la crise économique majeure de 1929 et à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la faillite puis au rachat de la BHB, sa maison mère, par la Société de Banque Suisse (SBS) en 1945. Alors que son destin aurait dû être lié à celui de la filiale de la SBS – la Société Fiduciaire Suisse (STG) –, les résistances de sa direction réussissent à lui assurer son indépendance.

Menée par son président de l’époque, Manfred Hoessly, la fronde anti-SBS se termine par un management buy-out, ou en français par le rachat des actions de la société par sa direction. En 1948, avec 134 collaborateurs et 2,3 millions de revenus, la direction d’ATAG pense alors avoir atteint l’apogée de sa croissance. «Il ne faut pas compter sur une nouvelle hausse significative du volume de nos affaires», prédit alors son président.

Ce dernier ignore toutefois que l’Europe est en passe d’entrer de plain-pied dans cette fameuse période des trente glorieuses. Entre 1955 et 1990, ATAG parvient à accroître son produit des activités de service de 3,1 à 325 millions de francs, soit un taux de croissance de 12,6% en moyenne annuelle. «La période de l’après-guerre transforme la petite société ATAG en une entreprise moyenne au solide réseau national et des points d’appui internationaux», selon les deux historiens.

Pour atteindre cette taille et compenser l’absence des contrats qui provenaient de BHB, ATAG doit se réinventer en se diversifiant puis en se nationalisant. La société bâloise se tourne ainsi vers les PME, laissant les grandes entreprises aux autres fiduciaires restées en mains bancaires. Après une première et courte expérience genevoise durant la Seconde Guerre mondiale (pour éloigner provisoirement son siège bâlois de l’Allemagne nazie), ATAG s’étend à la Suisse romande avec l’ouverture de sièges à Lausanne en 1957 et à Genève en 1959.

Mariage avec Ernst & Young

A l’international, de premiers liens sont établis avec Arthur Young & Co dès 1960. Ensemble, ils cofondent une société chargée de la révision des filiales américaines établies en Suisse. Vingt ans plus tard, ATAG fusionne avec Swirex Ernst & Whinney pour 29,6 millions de francs. Or, au même moment, Arthur Young & Co et Ernst & Whinney lient leur destin pour devenir Ernst & Young.

Ces deux géants (respectivement les numéros cinq et quatre de la branche) peuvent ainsi répondre au mouvement massif de concentration subi par la branche. En une vingtaine d’années, les «Big Eight» ont laissé la place aux «Big Six», puis aux «Big Four» – les mêmes qui dominent encore aujourd’hui le marché (PWC, Deloitte, EY et encore KPMG). En Suisse, cette période marque surtout la fin du contrôle de ces sociétés par les banques.

Dès l’année 1991, l’entreprise suisse prend le nom de son partenaire international, ATAG Ernst & Young, puis abandonne l’acronyme ATAG dix ans plus tard. «Une époque de plus de huitante ans prenait fin», soulignent Adrian Lemmenmeier et Tobias Straumann. Les deux historiens précisent toutefois que «la holding regroupant les sociétés d’Ernst & Young a conservé le nom d’ATAG Ernst & Young holding SA».

A noter enfin que, dans leur ouvrage, les deux auteurs n’oublient pas la principale casserole suisse d’Ernst & Young survenue depuis le début du XXIe siècle. Cette dernière concerne la Banque Cantonale de Genève (BCGE) et son sauvetage par le Canton. Dans les plaintes déposées suite à cette gabegie bancaire, deux réviseurs d’Ernst & Young se sont en effet retrouvés dans le collimateur de la justice. «Après plusieurs années de querelles juridiques, les parties s’accordèrent sur une compensation de 110 millions de francs. En contrepartie, le Canton de Genève renonçait à toute poursuite civile ou pénale contre la société d’audit.»

«La balance s’inverse entre le conseil et l’audit»

La filiale suisse d’Ernst & Young – l’un des «Big Four» avec PWC, KPMG et Deloitte dans le domaine de l’audit et du conseil – compte actuellement près de 2700 salariés et traite les dossiers de quelque 7000 clients. Bruno Chiomento, président du conseil d’administration de cette entité simplement rebaptisée EY Suisse, revient sur les défis qui attendent sa branche.

Depuis l’émergence des «Big Four» dans les années 1990, comment a évolué votre secteur?

Le marché de l’audit reste dominé à l’échelle mondiale par ces quatre grandes sociétés. De nouvelles situations de concurrence ont toutefois fait leur apparition dans le domaine du conseil. Nous entrons aujourd’hui davantage en compétition avec des sociétés provenant du conseil stratégique, de l’informatique ou du secteur des technologies. S’il n’y a pas lieu de s’attendre à une poursuite de la consolidation dans le domaine de l’audit, des assainissements du marché sont à prévoir parmi les pures sociétés de conseil.

Des opportunités de croissance externe, par exemple, seraient-elles envisageables?

Nous bénéficions depuis plusieurs années d’une très forte croissance, presque entièrement organique. Si aucune acquisition importante n’est prévue en Suisse, des acquisitions complémentaires ne peuvent pas être exclues pour EY à l’étranger.

La balance n’est-elle pas en train de basculer entre vos activités d’audit et de conseil?

Comme les autres «Big Four», l’audit représente désormais pour nous moins de la moitié de notre chiffre d’affaires. Ce cœur de métier évolue très rapidement en raison de la numérisation de notre société. Il est tout à fait possible que l’audit se standardisera et s’automatisera à tel point que les compétences des auditeurs s’en trouveront complètement modifiées et que l’effectif du personnel devra être adapté. Mais les autorités de surveillance devront également participer à cette évolution, ce qui devrait prendre encore quelque temps. Nous envisageons notre croissance future en premier lieu dans les prestations de conseil intégrées, soit d’un seul tenant.

Comment avez-vous encaissé les contraintes réglementaires apparues ces dernières années?

Nous travaillons depuis environ dix ans selon des règlements quasi inchangés. La séparation stricte entre l’audit et le conseil pour un même client ainsi que les obligations de transparence ont conduit, à l’époque, à un amincissement des «Big Four». Mais, en réalité, la régulation a très rapidement renforcé notre indépendance et la confiance dans notre travail. (TDG)