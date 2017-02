Duracell, leader du secteur, étend sa présence à Genève

Soixante-six employés et des bureaux flambant neufs. Le siège de Duracell pour l’Europe, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique (EIMEA), à Genève, est métamorphosé depuis que la marque de piles la plus réputée a été vendue l’hiver dernier par Procter & Gamble à Berkshire Hathaway, société d’investissement du milliardaire américain Warren Buffett.

Les autorités genevoises ont d’ailleurs été invitées mardi soir pour marquer le coup: la boîte a créé une vingtaine de postes supplémentaires depuis sa reprise (ndlr: au moment de sa vente, Duracell employait une quarantaine de personnes dans le canton) et la marque au lapin est restée à Genève. Entretien avec le président de Duracell EIMEA, Olav Silden.

Pourquoi rester à Genève?

Nous avons étudié plusieurs localisations possibles, mais Genève s’est imposée pour la vivacité de son économie, sa situation centrale en Europe et la proximité avec les centres de recherche et les organisations internationales. Il nous est aussi paru évident de pouvoir conserver l’expertise du personnel d’ores et déjà en place et d’avoir accès à un personnel qualifié issu de bonnes écoles.

Quelles sont les tâches des employés à Genève?

Il y a deux groupes: le management et le marketing. Le premier s’occupe des finances, des ventes internationales, des achats, de la logistique, des partenariats. On collabore par exemple avec Coop, Migros et Logitech. Leurs souris ont toujours été vendues avec nos piles. Le second s’occupe de la publicité, du digital, de la recherche, de l’innovation. La structure de Duracell est plus décentralisée qu’avant, une caractéristique des sociétés de Berkshire Hathaway. Nous nous appuyons sur dix centres dans dix régions couvrant les 120 pays EIMEA.

Le marché de la pile ne s’est jamais aussi bien porté, dites-vous dans un communiqué. A quoi est-ce dû?

Il y a toujours plus d’appareils qui utilisent des piles. Notre style de vie fait qu’on dépend de plus en plus d’appareils miniaturisés qui fonctionnent avec des piles les plus petites mais aussi les plus puissantes possible. Les piles rechargeables, à lithium, mais aussi traditionnelles, alcalines, sont toujours plus demandées. En moyenne en Europe, une famille avec deux enfants utilise entre quinze et vingt appareils à piles dans son foyer. Elles figurent dans le top cinq des produits les plus utilisés. Les piles sont le plus utilisées, dans l’ordre, dans les jouets pour enfants, les objets de loisir (écouteurs, radios, etc.), les télécommandes, les soins (rasage), les appareils de sécurité (caméras, détecteurs), l’éclairage.

Le marché va-t-il continuer de croître?

L’internet des objets va faire qu’on aura toujours plus besoin de censeurs. Le vieillissement démographique va de pair avec une série de nouveaux appareils portables et la miniaturisation de l’électronique continue. Les nouvelles télévisions ont toutes des télécommandes. Tous ces appareils fonctionnent avec des piles. Nos ventes globales sont d’ailleurs en forte hausse.

Est-ce une bonne nouvelle pour la planète?

Les nouvelles piles fonctionnent beaucoup plus longtemps que les anciennes et depuis une vingtaine d’années elles n’utilisent plus de métaux lourds. Duracell remplit et va même au-delà des exigences des standards imposés. En 2010, Duracell s’est fixé comme but de réduire de 20% ses émissions de CO2, d’énergie et d’eau dans ses usines, des objectifs presque atteints aujourd’hui. Il existe trois grandes usines Duracell dans le monde – en Belgique, aux Etats-Unis et en Asie – ce qui permet de réduire les transports.

Et le recyclage?

En Suisse, 71% des piles sont recyclées, selon l’European Portable Battery Association (EPBA). Et c’est à Genève que les taux sont les meilleurs. En Europe, 20% des piles étaient recyclées en 2010, un chiffre qui est passé à 45% en 2015, selon l’EPBA. On collabore étroitement avec les autorités pour faire grimper ce taux, d’autant plus que l’acier inoxydable, le zinc et le graphite des piles peuvent tout à fait être recyclés et revalorisés. Notons au passage que les piles Duracell qui terminent encore dans une décharge ne sont pas nocives pour l’environnement. Elles ne reversent rien dans la nature. (TDG)