«Deux sièges pour Generali en Suisse représentaient un frein à notre efficacité»

Le géant italien de l'assurance Generali a confirmé ce matin ses objectifs financiers pour 2018. Sa nouvelle ligne stratégique prévoit la simplification de ses activités, avec un objectif de réduction des coûts de 200 millions d'euros. L'assureur va par ailleurs se retirer de «marchés non attractifs» – parmi lesquels figure le Liechstenstein – afin de générer un milliard d'euros d'économies supplémentaires.

L'assureur a confirmé ce matin vouloir porter le rendement de ses fonds propres (RoE) à plus de 13%. Il compte par ailleurs toujours verser plus de 5 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires d'ici fin 2018. La multinationale, dont le siège est à Trieste, va notamment «améliorer son efficacité à travers des gains de productivité significatifs», a indiqué son grand patron, Philippe Donnet. Le groupe entend recourir davantage aux technologies liées aux smartphones, avec une communication directe entre l'assuré, l'agent et la compagnie d'assurances, et favoriser l'usage du numérique par ses 70'000 agents dans le monde.

En Suisse, ces restructurations ont déjà pris une tournure très concrète. Generali a confirmé mardi à ses employés la délocalisation d'une centaine de postes de Nyon (VD) vers Adliswil (ZH), où le siège nyonnais de ses activités d'assurance-dommages va être déplacé. Le point sur ces restructurations avec Vincent Brulhart, membre du comité de direction de Generali Suisse Holding SA et responsable des activités d'assurance «non-vie» en Suisse.

TdG/24h - Quelles sont les raisons de la refonte de vos activités en Suisse?

Vincent Brulhart - Le siège national de nos activités d'assurance-dommage a toujours été situé en Suisse romande, héritage de notre partenariat historique avec la vénérable compagnie genevoise Union Suisse - puis de son rachat dans les années 80. Un héritage qui explique également pourquoi la moitié de notre activité dans ce domaine se fait dans la région romande. Par la suite, l'ensemble de ces activités historiquement genevoises avaient été rassemblés dans un bâtiment flambant neuf, à Nyon. Zurich hébergeait de son côté toute nos activités d'assurance-vie - initiées avec le rachat de Fortuna il y a une quinzaine d'années - ainsi que la société de protection juridique. La structure juridique chapeautant toutes nos activités, Generali Suisse Holding SA, est également zurichoise. Cette organisation sur deux sites apparaît aujourd'hui comme un frein à notre efficacité, d'où la décision de concentrer les fonctions centrales du groupe à Zurich.

Que restera-t-il de votre présence en Suisse romande, une fois le siège de Nyon disparu?

Nous y conserverons un important pôle commercial pour la Suisse Romande - la gestion de la relation clients, le règlement des sinistres, la souscription, la gestion du réseau d'agences... Nous bénéficions en effet d'une présence forte dans la région, avec près de 17% de parts de marché. Partent à Zurich les fonctions centrales et les services généraux - RH, informatique notamment. En clair le pilotage des affaires ou le développement des produits.

Qu'avez vous proposé à la centaine de salariés nyonnais concernés par ces restructurations?

Chacun se voit offrir un poste à notre siège d'Adliswil (ZH) et le groupe est prêt à faire des efforts très importants pour accompagner ces déplacements. Nous prévoyons toute une série de mesures allant des cours de langue, à des aides pour faciliter l'intégration scolaire des enfants, en passant par des soutiens pour trouver un logement. Les délais pour boucler le transfert ont également été fixés à dix-huit mois, afin de permettre aux collaborateurs de s'organiser.

Et ceux qui refusent?

Nous démarrons les entretiens personnels avec chacun des salariés concernés. Nous sommes conscients du fait que tous n'accepteront pas. Cela pourrait déboucher sur des licenciements économiques - nous sommes en discussion avec l'office cantonal de l'emploi sur ce point. Un plan social en faveur de ces derniers devrait être mis en place le moment venu, en fonction du nombre de personnes concernées.

Quel est le calendrier de mise en oeuvre du transfert?

Les personnes concernées ont jusqu'à mai 2017 pour communiquer leur décision. D'ici là nous allons ouvrir une procédure de consultation avec les salariés, probablement jusqu'aux Fêtes, afin de recueillir des suggestions permettant, le cas échéant, de réduire le périmètre des restructurations. Les transferts - et les licenciements de ceux refusant cette option - ne démarreront pas avant mai 2017.

Quel avenir pour le bâtiment de Nyon ? A vendre ?

Non. D'une part nous y conservons 240 collaborateurs. D'autre part une partie est déjà louée à d'autres entreprises - notre filiale Europe Assistance a quitté Genève pour s'y installer. Nous allons continuer de le faire, afin de rentabiliser l'immeuble.

Quid des impôts payés dans le canton de Vaud, après la fermeture de votre siège?

Generali Suisse Holding maintient deux sièges juridiques, un à Adliswil et un à Nyon. Notre entité helvétique dans l'assurance-dommages - Generali Assurances Générales - reste dans le canton et continuera d'y payer ses impôts.

Quelles sont les difficultés qui ont contraint Generali à de telles restructurations en Suisse?

Dans le pays comme à l'international, la situation sur les marchés financiers - souvent caractérisée par des rendements négatifs - affecte durement nos revenus dans l'assurance-vie, qui représente les deux tiers de notre activité en Suisse. L'autre pilier de notre métier, les dommages, est de son côté soumis à une concurrence exacerbée. Ceci nous a conduit à reconsidérer notre positionnement sur le marché suisse - afin de préserver et développer nos parts de marché . Au cours des quatre prochaines années, au travers d'un projet appelé «Stratégie 2020» nous visons, sur le front commercial, à nous focaliser sur des segments de clientèle clairement identifiés - notamment les jeunes familles, les jeunes professionnels ou certains segments de PME. Nous allons également investir 100 millions de francs, en seulement quatre ans, dans l'automatisation et la digitalisation de nos services; un montant considérable au regard du total de 2 milliards de primes encaissées annuellement par Generali en Suisse. L'objectif est de nous rapprocher de nos clients en étant aussi à la pointe du service en ligne, alors que nous ne réalisons pour l'instant que 5 à 7% de nos affaires sur Internet. C'est également un facteur ?contribuant à la baisse des coûts… et permettant d’offrir des services et des prix compétitifs sur un ce marché très ultra-concurrentiel. (TDG)