Des marques irritent le goût des gens de l’Est

Du Nescafé Gold moins aromatique, du poivre Kotanyi gorgé de grains abîmés, du Coca-Cola contenant du sirop de maïs en lieu et place du sucre de table, sans parler du Nutella guère fondant et de la soupe aux boulettes de viande Knorr particulièrement pauvre en viande: tel est le quotidien alimentaire des Slovaques et des Hongrois, selon deux études réalisées en février 2017 respectivement par le Ministère de l’agriculture et l’Autorité de sécurité alimentaire.

La moitié des 22 produits vendus à Bratislava et testés en laboratoire contiennent des différences de couleur, d’odeur, de poids, d’aspect, de goût ou d’emballage «qui touchent de manière significative leur qualité», par rapport à ceux vendus chez le voisin autrichien. «Ils contiennent une proportion moins élevée de viande et plus élevée de matières grasses, d’édulcorants artificiels et de conservateurs», a détaillé la ministre de l’Agriculture Gabriela Matecná.

Pas étonnant que, sur le parking du supermarché de Hainburg an der Donau, en Autriche, les voitures immatriculées en Slovaquie se comptent par dizaines. De nombreux habitants de Bratislava, la capitale slovaque, préfèrent rouler vingt kilomètres pour faire leur ravitaillement. En Autriche au moins, ils n’achèteront pas, comme l’auteur de ces lignes à Bratislava, une barre Mars contenant 9,9 g d’acides gras saturés pour 100 g… alors que Mars Incorporated assure être «le premier fabricant de chocolat à réduire les acides gras saturés à 8,3 g pour 100 g».

Les marques se disent irréprochables

De leur côté, les marques incriminées jurent être irréprochables. Interrogée par la Fondation EurActiv, la direction de Kotanyi assure avoir «un seul standard auxquels tous nos produits doivent se soumettre». Coca-Cola promet que «l’utilisation de différents types d’édulcorants selon les pays n’a aucun impact sur la qualité de nos produits». Et Nestlé explique que, si la recette de Nescafé Gold varie selon les marchés européens, c’est pour mieux coller «aux préférences des consommateurs».

Vraiment? «On a du mal à croire que les populations situées à l’Est de l’ancien rideau de fer préfèrent les aliments qui contiennent davantage d’additifs E, de succédanés ou d’édulcorants artificiels», ironise le quotidien slovaque Pravda, pour qui il n’est «pas question de goût mais d’argent». Pour Peter Šimko, de la Faculté de technologie agroalimentaire et chimique de Bratislava, les multinationales ont recours à ce procédé pour «réduire les coûts et augmenter les profits».

Reste que la pilule a du mal à passer. «Nous sommes en fait la poubelle de l’Europe», s’insurge Marian Jurecka, le ministre de l’Agriculture tchèque. «Des consommateurs de seconde zone», regrette Krónika, un journal roumain. Le Conseil européen va se pencher sérieusement sur ces pratiques. (TDG)