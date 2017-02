Corum sort du purgatoire en pleine crise horlogère

Ses propriétaires chinois, qui y ont injecté 120 millions de francs depuis son rachat en 2013, menaçaient de perdre patience. La marque chaux-de-fonnière Corum a pourtant fini par dégager l’an dernier ses premiers bénéfices, à hauteur de 600 000 francs. De quoi rompre avec une décennie de pertes «colossales» – de 9 à 20 millions suivant les années – de l’aveu de son patron, Davide Traxler, de passage hier à Genève.

Il aura donc fallu attendre l’année de toutes les secousses – celle par exemple des charrettes de licenciements du géant Richemont – pour voir la marque fondée en 1955 redécoller. Les ventes ont passé le cap des 50 millions de francs, soit 38% de plus que celles enregistrées en 2015. Corum ne produit cependant que 11 000 pièces, soit moins du quart, par exemple, du rythme affiché par un Audemars Piguet.

Croissance de 10% en 2017

«Regardez ceux qui sont passés entre les gouttes, les Chopard, Richard Mille ou Patek; ce sont tous des indépendants», interpelle ce fils de diplomate semblant sorti d’un roman de Malaparte. Indépendant? «Cela signifie changer ses collections en trois mois sans être ligotés par les injonctions d’un grand groupe, ou laisser des marges aux détaillants en temps de crise», décrit cet ancien de Chopard et Bulgari. Davide Traxler table sur une progression de 10% de son chiffre d’affaires en 2017. Et sur des profits accrus.

Bon, mais quid des invendus, ce boulet financier à la patte de plus d’une manufacture? «J’ai hérité d’un stock énorme et je m’attelle depuis à le réduire en fixant des objectifs au jour le jour et en évitant de pousser les détaillants à surcommander», décrit celui qui est à la barre depuis dix-huit mois.

Une renaissance en 2016 certes, mais peu de recrutement: deux ou trois personnes pour une maison employant 77 collaborateurs à La Chaux-de-Fonds et 117 dans le reste du monde. Seuls 25 horlogers travaillent à l’assemblage, la majorité des mouvements étant fournis par Vaucher.

Après Corum, des cliniques?

La question finit par arriver. Et le propriétaire Hon Kwok Lun, fondateur d’un empire horloger en Chine? Sourire las de celui qui se considère comme un paria en raison de ses attaches. «Mon boss habite à 9000 kilomètres, je lui parle par traducteur interposé et cela me va très bien», lance un brin bravache celui dont le titre exact est «directeur opérationnel». Et qui rapporte en parallèle à un Tao Li, sorte de proconsul chapeautant les conquêtes européennes du magnat cantonais.

Il y a d’abord eu le rachat de la vieille manufacture Eterna dont les modèles – à moins de 2000 francs – sont venus compléter la myriade de Rotary à moins de 500 francs sortant par le groupe chinois. Et puis Corum, pour le haut de gamme. Avant la reprise de Valartis, banque liechtensteinoise pour clientèle fortunée à la dérive. Le Mirador, palace suspendu au Mont-Pèlerin, a suivi l’an dernier. La santé – comprendre des cliniques – pourrait être la prochaine perle enfilée à ce collier des symboles du luxe helvétique passant sous giron hongkongais, à en croire Davide Traxler. Et l’horlogerie? «On nous a présenté une dizaine de marques à vendre l’an dernier, on a dû en étudier cinq en détail», élude cet homme d’affaires dont l’image se mêle à celle d’un jet-setteur dilettante.

Objectif: doubler de taille

«Je suis arrivé dans une société qui faisait 36 millions de ventes, mon plan était d’atteindre 50 millions la première année – c’est fait – 55 millions la deuxième et 70 millions la troisième», rappelle cet Italo-Américain.

Il mise pour cela sur la transformation d’une maison fondée en 1955 et longtemps attachée à l’image de la voile avec ses Admiral, vendues entre 4000 et 10 000 francs. Y a été adjointe la collection Bridge, du haut de gamme commercialisé entre 25 000 et 60 000 francs. Ainsi que les Bubble, des montres au verre-loupe globuleux, mises en avant par les artistes dont s’entiche la jeunesse dorée: le DJ Steve Aoki ou le rappeur Booba, ex-caïd de la scène hip-hop parisienne des années 90 dont le public a bien changé. Avant une quatrième collection, histoire d’atteindre les objectifs de ventes? «Pas sûr que ce soit le moment encore, mais ce sera décidé d’ici au salon de Bâle», lance cet homme dont l’élégance bien née en fait à elle seule l’ambassadeur d’une marque de luxe. (TDG)