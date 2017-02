Cinq patrons genevois, cinq avis sur la réforme fiscale

La 3e réforme de l’imposition des entreprises paraissait acquise il y a un mois. Mais la gauche a réussi à instiller le doute dans les esprits. Cinq patrons confient leur point de vue à la Tribune de Genève.

Philippe Calame

Architecte à Carouge.

Vote non.

«A-t-on subi d’autres changements fiscaux aussi brutaux que celui proposé par la RIE III? Je ne crois pas. Mais je sais que l’économie a besoin d’équilibres et de conditions-cadres stables», estime Philippe Calame, le patron de Philippe Calame Architectes. Pour lui, la RIE III est un pari risqué qui repose surtout sur la menace de la fuite des multinationales en cas de hausse fiscale. «Pour éviter un tel choc (ndlr: la RIE III ferait perdre 500 millions de francs de recettes à l’Etat par an), il faut compter sur les atouts de Genève, qui vont au-delà des avantages fiscaux, et retenir un taux d’imposition unique qui préserve un équilibre durable des prestations publiques.»

Le patron s’inquiète d’une baisse des commandes de l’Etat et des communes, ces clients clés des architectes, notamment. «Les marchés publics sont déjà en baisse et s’octroient dans des conditions de concurrence toujours plus difficiles. Les très petites entreprises ne peuvent pas faire du lobbying comme les grandes et bénéficier d’astuces comme des déductions sur la R&D, alors qu’elles font aussi souvent de la recherche.» La RIE III repose à ses yeux sur une autre croyance peu avérée: «Pas sûr que les pertes fiscales seront compensées par le dynamisme économique engendré par les baisses fiscales auprès des PME; je crois plutôt que beaucoup vont thésauriser, comme les banques sont frileuses à prêter, pour être prêtes au prochain coup dur.»

Isabelle Harsch,

Directrice de la société Harsch.

Vote oui.

«Cette réforme contribue à maintenir les expatriés en Suisse, 30% de nos ventes sont réalisées directement avec les multinationales», indique Isabelle Harsch, directrice de la société familiale Harsch. «Or, on note depuis plusieurs années qu’il y a plus d’expatriés qui quittent la Suisse que d’expatriés qui viennent.» L’arrivée de Trump, qui préoccupe la Genève internationale, inquiète-t-elle la directrice? «C’est trop tôt pour le dire, ce qui m’inquiète c’est la campagne contre la RIE III.»

«La gauche a instillé le doute sur le bien-fondé de cette réforme. On ne se rend pas assez compte qu’il y a un ralentissement global.»

«RIE III, sur laquelle on réfléchit depuis cinq ans, nous donne la possibilité d’être en avance par rapport aux pays voisins. Contrairement au secret bancaire, où on n’a pas voulu voir le problème et où on a tant perdu, la Suisse a pris le taureau par les cornes pour la RIE III.» La société carougeoise verrait ses impôts baisser de dix points en cas de oui. «Une grosse économie qui nous permettrait de réinvestir dans l’entreprise, mais c’est surtout à long terme et pour les conditions-cadres de la Suisse que se situent les enjeux de cette réforme.»

Marc Favre,

Président de l’association AgriGenève.

Vote oui.

«Dans la viticulture, on est plutôt favorable à cette réforme car on travaille avec les multinationales, pour des dégustations de vin, des soirées d’entreprise, les livraisons dans leur cafétéria, dans la restauration. Dans cette campagne, les multinationales sont décriées, on oublie que ce sont elles qui vont payer plus d’impôts et les PME locales qui en payeront moins», relève Marc Favre, président de l’association AgriGenève. «Nous sommes une entreprise familiale, nous hésitons à nous lancer en Sàrl ou SA, un statut qui nous permettrait de bénéficier d’une baisse d’impôt. Il va falloir étudier cela», estime celui qui est aussi le gérant du domaine des Grands Buissons.

«Les enjeux sont importants pour notre entreprise et le tissu économique local. Si l’économie ralentit, c’est la chaîne des petites PME qui cale. La RIE III nous aiderait par rapport au franc fort car elle laisse plus de marge aux entreprises. On ressent de plus en plus le tourisme d’achat. La baisse des recettes générée par la baisse d’impôts votée en 2009 a duré un an ou deux, avant de se transformer en hausse car elle a dynamisé l’économie», dit-il. La Loi sur l’imposition des personnes physiques entrée en vigueur en 2010 n’a en effet pas fait fondre les recettes fiscales, qui croissent depuis 2011.

Michel Balestra,

Directeur de la société Balestrafic.

Vote oui.

«Genève a toujours vécu d’un environnement exogène, des industriels huguenots après la révocation de l’Edit de Nantes aux banquiers italiens après l’interdiction de la perception des intérêts par le pape, estime Michel Balestra, directeur de la société Balestrafic. Pour profiter d’une dynamique externe, les statuts fiscaux ont fonctionné. Ils ont permis de faire face aux crises, dans les années 1990 et en 2008. La votation porte sur la capacité de régénération de notre économie. On ne peut la régénérer de manière endogène; le marché est trop petit, un franc sur deux est créé grâce à l’export.»

«On nous interdit les statuts fiscaux? Faisons un taux unique tout en restant compétitif. Les précédentes réformes de l’imposition des entreprises (RIE I et RIE II) n’ont pas diminué les recettes, au contraire.» Balestrafic fait partie des PME qui verraient leur imposition baisser en cas de oui le 12 février. «Je ne sais pas ce que je ferais avec la différence d’impôts car il y a trop d’inconnues; peut-être investirais-je les sommes économisées dans l’entreprise ou les salaires. La question dépasse celle de Balestrafic. Il faut la mettre en rapport avec le développement historique de la Suisse.»

Tobias Schnebli,

Politicien et patron de TSP Propeller.

Vote non.

Tobias Schnebli, militant du groupe Ensemble à Gauche et patron de TSP Propellers, société spécialisée dans la fabrication d’hélices pour bateaux, a fait recueillir une cinquantaine de signatures pour créer le groupe «Artisans et indépendants contre une réforme qui nous pénalise», présent dans les prises de position des bulletins de vote. «La baisse des taux promise par la RIE III ne concerne pas des entreprises comme la mienne, qui ne sont ni des SA ni des Sàrl mais inscrites en leur nom propre», indique-t-il.

«A Genève, 61% des entreprises sont dans cette configuration, elles ne paient pas d’impôts sur les bénéfices, tout est distribué sous forme de revenus aux collaborateurs sur lesquels on continuera de payer les impôts au taux actuel. Mais tous les employeurs devront payer 0,22% de plus sur la masse salariale, comme prévu par le Canton si le projet fédéral est accepté. Des entreprises comme la mienne réfléchissent à changer de statut. Je suis contre la RIE III car elle est trop favorable aux multinationales, qui auront certes un taux d’imposition sur les bénéfices moins avantageux, mais qui profiteront de nouvelles déductions fiscales importantes. A long terme, les inégalités dues à l’optimisation fiscale pour une minorité de nantis sont malsaines.»

