Chauffard ou conducteur prudent? Un boîtier le dira

Les assureurs viennent de trouver une perle pour les automobilistes: encourager ces derniers à s’autosurveiller et leur accorder en échange des rabais sur les primes. Ou tout au moins des cadeaux, en cas de prudence confirmée.

Nombre de maisons d’assurances suisses mènent actuellement des expériences avec leurs propres collaborateurs. Deux sociétés agissent toutefois en pionnières: Vaudoise Assurances et sa consœur saint-galloise Helvetia Assurances.

L’offre de la première entreprise comprend une police avec laquelle la prudence du client automobiliste est contrôlée en permanence. Tout passe par un boîtier, placé dans la voiture et connecté à l’application de Vaudoise Assurances, installée sur le portable de l’assuré.

Ce type de contrat, intitulé «Avenue Smart», n’est encore proposé qu’aux conducteurs de moins de 30 ans. Avec une relative flexibilité: le client adoptant une telle police d’assurance, dans l’année de ses 30 ans, peut la garder trois ans de plus. Un agrément à ne pas sous-estimer. Avec «Avenue Smart», l’assuré bénéficie d’emblée d’un rabais de 20% sur sa prime.

Selon le comportement de conduite, le rabais est évidemment recalculé d’année en année Il peut ainsi être porté en deuxième année à 30%. Il ne descend cependant pas en dessous de 10%. Ce système n’est valable que pour une voiture de tourisme. Il doit en outre être accompagné d’une responsabilité civile et d’une couverture pour au moins un risque casco.

Pas sur la vitesse

Curieusement, les observations d’«Avenue Smart» ne portent pas sur la vitesse des clients. «Ils sont uniquement jugés sur leurs accélérations, freinages et prises de virage», indique la direction de Vaudoises Assurances. Les performances de prudence de chaque assuré étant comparées entre elles.

Helvetia Assurances propose un dispositif similaire, intitulé «Good Driver App». «Nous avons commencé avec cette offre en juin 2016, en Espagne. Elle a convaincu 6000 automobilistes dans ce pays», indique Jonas Grossniklaus, porte-parole d’Helvetia.

En échange des performances de prudence, la société saint-galloise offre à ses clients ibériques des participations à des concours permettant de gagner des voyages, des bons d’achat pour des emplettes en ligne ou l’approvisionnement en carburant. Helvetia a développé cette offre en Espagne en partenariat avec le principal opérateur téléphonique local, Telefonica.

Des craintes subsistent

Helvetia effectue actuellement des expériences similaires en Suisse avec un groupe d’employés volontaires. Swiss Re fait de même avec quelque 2000 collaborateurs. «Entre la fin de 2014 et la fin de 2015, nous avions nous-mêmes mené des expériences avec 500 collègues», relève Jürg Thalmann, porte-parole du groupe bernois La Mobilière.

Sur la base de ces essais, nombre d’assureurs helvétiques évaluent notamment les coûts de mise en œuvre et la pertinence commerciale. Celle-ci ne fait à vrai dire plus guère de doute. La volonté de ne pas se précipiter semble néanmoins prévaloir dans la branche.

Certaines sociétés craindraient que leur zèle commercial puisse sortir du cadre légal. «Des rabais trop élevés auraient indirectement un aspect contraignant», prévient le porte-parole du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Francis Meier, cité dans la SonntagsZeitung.

Des experts estiment qu’il serait ainsi difficile d’infliger des désavantages considérables à des clients, comme des primes nettement plus élevées, s’ils refusent de s’astreindre aux contrôles permanents d’applications.

Martin Eling, professeur à l’Université de Saint-Gall spécialisé dans les assurances, manifeste un doute sur un autre élément crucial: «Le principe fondamental d’une assurance relève de la compensation des risques entre beaucoup d’assurés. Il perd toutefois de son importance avec des différences de traitement en fonction des comportements au volant.»

Extension en Europe

Quoi qu’il en soit, les conducteurs européens sont de plus en plus connectés avec leurs assureurs. Depuis deux ans et demi, des polices comprenant des contrôles de la conduite avec des applications mobiles sont proposées en France. «La prime d’assurance varie mensuellement, en fonction du comportement de l’automobiliste. Il peut y avoir un discount de 30% sur la prime. Cela fonctionne comme une facture téléphonique», explique une spécialiste du groupe parisien AXA. (TDG)