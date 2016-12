Ces intermédiaires que cachent les voitures Uber

Commissions en hausse, tensions en hausse

En février, la commission prélevée par Uber en Suisse romande sur chaque course est passée de 20% à 25% du prix de la course. En même temps, ce dernier a baissé. En avril, l’association VTC Genève voyait le jour; elle représente une large part des chauffeurs indépendants utilisant Uber à Genève.



Un timing qui ne doit rien au hasard: «Nous avons créé l’association afin de gérer la grogne des chauffeurs et privilégier la discussion au conflit, en espérant éviter un scénario à la parisienne», lance Nasr El Din Hassanein, son président. L’association tente de faire partie de la table ronde chapeautée par l’Etat et qui vise à mettre en place, avec les acteurs du secteur, la prochaine Loi sur les taxis et limousines à Genève. Elle est en contact avec le cabinet de Pierre Maudet. A Paris, une hausse similaire de la commission prise par la plate-forme de mise en relation entre chauffeurs et clients a généré des manifestations ce mois. Plusieurs organisations de véhicules de transport avec chauffeur accusent Uber d’«esclavagisme moderne». Les chauffeurs se sont mobilisés à plusieurs reprises. Ils protestent contre des conditions de travail «indignes». Certains – qui jadis saluaient l’arrivée d’Uber – militent pour son départ. D’autres demandent une baisse de la commission et une meilleure protection sociale pour les chauffeurs.



«A Genève, être un chauffeur Uber, ça ne peut être un métier. Ça doit être ponctuel, sinon c’est précaire, estime Nasr El Din Hassanein. Les chauffeurs sont en plus pris entre deux feux: la Suva leur refuse le statut d’indépendant et Uber celui de salarié.» Plusieurs chauffeurs Uber disent avoir cessé leurs activités pour ces raisons, mais aussi car l’attente entre les courses s’allongeait. D’autres soutiennent le contraire - leurs revenus dépendent du jour et de l’heure auxquels ils utilisent l’application. Selon Uber, la hausse de la commission et la baisse des tarifs mises en place en février à Genève et Lausanne correspondent à «une décision stratégique logique, visant à réinvestir les gains en efficacité: en baissant les prix, Uber souhaitait encourager la viralité, et ainsi la croissance du nombre de courses par heure et par chauffeur», indique son service de presse.



Une explication qui ne satisfait guère, quand bien même la presse anglo-saxonne a annoncé la semaine dernière qu’Uber avait encore perdu 800 millions de dollars au 3e trimestre. Et en Suisse romande? Uber, qui recense sept employés et dispose de deux bureaux, à Carouge et Crissier, a certes des charges; mais les commissions prélevées auprès du millier de chauffeurs Uber lui rapporteraient plus, selon les représentants des chauffeurs. Une affirmation qu’Uber ne confirme pas. La société, privée et non cotée, ne commente jamais les chiffres. R.ET.