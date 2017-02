Bestmile développe l’intelligence des véhicules sans conducteur

Les véhicules sans chauffeur ne sont plus une réalité virtuelle. Des acteurs de cette mobilité autonome annoncent les premières productions en série autour de 2020 déjà, tout en pressant les gouvernements de mettre la seconde vitesse pour adapter les règles de circulation routière.

De plus en plus de tests grandeur nature sont menés partout dans le monde, y compris en Suisse, à l’image de la navette CarPostal à Sion. Or, une jeune société du Parc de l’Innovation de l’EPFL, Bestmile, joue un rôle phare dans ces nouvelles technologies connectées en programmant l’intelligence artificielle de ces véhicules électriques. Sa plate-forme logicielle fonctionne comme une tour de contrôle, gérant le trafic en temps réel en fonction de la demande des utilisateurs pour leur transport.

Elle participe actuellement à divers projets dans le monde et à l’essai du SmartShuttle de CarPostal qui transporte des passagers sur un circuit de 1,5 km en vieille ville de Sion. Lancé en juin 2016, c’est le premier partenariat commercial de Bestmile, après plusieurs projets pilotes.

Ancienne base navale

Mais l’entreprise issue de l’EPFL, fondée il y a trois ans, vient d’annoncer sa participation à un projet d’une autre dimension dans le comté de Contra Costa en Californie, non loin de San Francisco. Elle a conclu un partenariat avec l’autorité des transports publics qui gère le plus grand site de tests de véhicules autonomes du monde. GoMentum Station est une ancienne base navale de la Marine américaine, sous haute sécurité, transformée à cet effet. Honda et Mercedes y ont fait des essais, et, même, selon des médias, Apple.

«Pour Bestmile, explique Raphaël Gindrat, CEO et cofondateur, c’est un lieu clé pour tisser des relations privilégiées avec ce type d’entreprises. Nous sommes la première société à rejoindre GoMentum qui ne fournit pas un véhicule mais l’intelligence permettant d’offrir un service de mobilité autonome.» Elle va fournir en effet sa plate-forme cloud (stockage de données à distance) permettant d’exploiter une flotte de navettes autonomes et partagées, en interaction avec les utilisateurs, pour un service à la demande grâce à une application.

La technologie qui permet de coordonner l’ensemble du trafic à distance, quel que soit le type de véhicules ou la marque – au milieu du parc automobile traditionnel – gère ainsi dans le même temps les lignes régulières et les services à la demande. Pour l’heure, ses solutions sont destinées principalement à des opérateurs de transport public qui veulent utiliser des véhicules sans conducteur sur une partie de leur réseau ou à des sites privés, par exemple des aéroports, des campus, des hôtels ou des sites industriels. La plate-forme logicielle, programmée avec des algorithmes très complexes, communique avec chacun des véhicules connectés, équipés de capteurs, pour leur signifier des missions selon l’état du réseau et du trafic, notamment en cas d’embouteillages ou d’incidents. Elle planifie également la taille des navettes nécessaires selon l’activité pendulaire et le moment opportun de les recharger.

Les fondateurs de Bestmile avaient participé aux premiers essais pilotes de telles navettes sur le campus de l’EPFL entre 2014 et 2015, notamment dans le cadre du projet européen CityMobil2. Depuis lors, l’histoire de la start-up s’est accélérée. L’été dernier, elle a pu lever 3,5 millions auprès d’investisseurs privés et, en octobre, elle déménageait du Garage – la structure qui héberge les toutes jeunes start-up issues de l’EPFL – jusqu’au Bâtiment D, dans des locaux plus vastes, restant basée dans le Parc de l’Innovation.

Bureau à San Francisco

La société occupe désormais près d’une trentaine de personnes à Ecublens, la majorité occupées dans la R&D comme développeurs, ingénieurs et mathématiciens. Elle est en lien direct avec le réseau des flottes de véhicules qu’elle teste autour du globe. Mais désormais, elle a un bureau à San Francisco. Occupé par une personne, celui-ci devrait en compter «au moins» cinq d’ici à la fin de l’année. Bestmile a aussi ouvert une succursale (1 personne) à Londres, car la Grande-Bretagne est propice à un tel développement puisqu’elle n’a pas signé la Convention de Vienne qui régule la circulation routière depuis les années 60, stipulant l’obligation d’un pilote dans un véhicule.

Bestmile n’a pas les mêmes soucis financiers que d’autres start-up, dont les besoins en capitaux sont élevés. Elle assure sa rentabilité grâce à ses partenariats. «Nous allons croître très fortement dans les prochaines années, relève Raphaël Gindrat. La majorité des constructeurs veulent être prêts en 2020 ce qui nous place dans une fenêtre d’opportunité unique en 2017.» La jeune pousse a ainsi «une stratégie globale» avec de nouveaux projets en Asie, notamment à Singapour et au Japon.

Selon Raphaël Gindrat, le logiciel Bestmile est le premier de ce type à l’échelle mondiale, raison pour laquelle sa société est courtisée par des géants de l’automobile. Mais si la technologie des véhicules sans chauffeur n’est pas loin d’être au point, le coût de l’intelligence embarquée qui va remplacer l’homme est encore très élevé. Ceci malgré les énormes montants qu’Uber, Google ou Apple sont en mesure d’investir.

Toutefois, pour nos descendants, la révolution est en route: un jour, plus personne ne possédera sa voiture. On la commandera avec son smartphone comme on réserve un vol d’avion. Ce qui permettra de réduire drastiquement l’impact environnemental du trafic et le besoin en surfaces d’asphalte. Ainsi, selon une étude, si les taxis étaient autonomes, leur nombre pourrait être réduit de 70% à Manhattan! (TDG)