Bénéfice en baisse pour Mobimo

Après le résultat record de l'exercice précédent, Mobimo a subi un certain recul au premier semestre 2017. La société immobilière lucernoise a dégagé un bénéfice de 63,3 millions de francs, soit près d'un tiers de moins que les 89,8 millions de la même période l'an dernier.

Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a diminué de 11,7%, à 92,9 millions de francs, indique vendredi Mobimo dans un communiqué. La firme note malgré tout la bonne marche des affaires dans tous les secteurs opérationnels.

Des revenus exceptionnellement élevés résultant de la vente d'immeubles de placement et de réévaluations du portefeuille avaient marqué les exercices 2015 et 2016, rappelle Mobimo. Les contributions opérationnelles au résultat et la plus-value résultant de l'évolution des affaires sont maintenant à nouveau au premier plan.

Dans le détail, le produit des locations a affiché un léger recul, passant de 56,8 à 56,4 millions de francs. Le taux de vacance est demeuré inchangé, à 4,9%. Les charges directes liées à la location sont en légère baisse, à 14% contre 15% un an auparavant. Le résultat des locations s'établit ainsi à 48,6 millions (0,7%). Le produit des promotions et des services a reculé d'un cinquième, à 13,3 millions de francs.

Mobimo a confirmé être «sur la bonne voie pour poursuivre sa politique de distribution attrayante à l'égard des actionnaires». La société dit aborder le second semestre «sans dévier de son cap», mais n'a fourni aucun objectif chiffré pour la suite de l'exercice. Elle assure simplement que «la société connaîtra, à l'avenir également, un développement favorable». (ats/nxp)