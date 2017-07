Genève réinvente l’eau froide

La polémique, ô combien genevoise, avait agité le bout du lac lors d’un brusque rafraîchissement de la météo à la fin du mois de juin. L’eau avait été mesurée à 8 °C (!) aux Pâquis alors qu’elle affichait un imperturbable 22 °C à Rolle. Conflit diplomatique. Les propos du directeur général des Services industriels de Genève (SIG) contribueront finalement à sa résolution. «A 45 mètres sous la surface, l’eau reste à 7 °C, hiver comme été», décrit Christian Brunier. Prélevé en profondeur, le gradient eût mis les deux cantons à égalité. Parfait.

Reste une question. Pourquoi se rendre au fond du lac, thermomètre en main? Pour rafraîchir. Le Campus Biotech. Mais aussi la Maison de la paix, le Collège Sismondi, le HCR, l’ONU, l’OMPI, l’Hôtel Intercontinental. Et puis le centre-ville. A l’aide d’une prise d’eau, dotée d’un énorme filtre, posée au fond, à un kilomètre de la Rive gauche. Ensuite, des pompes géantes jouent leur partition. C’est la boucle GeniLac. Le soda lacustre – pincée de chlore incluse – rejoint les centrales de climatisation de ces bâtiments, qui brûlent ainsi moins d’électricité que si elles recevaient de l’eau de surface à 15-20 °C. En thermique comme ailleurs, ce sont toujours les premiers degrés qui coûtent.

En fin de parcours, l’eau revient quasi à la même température à son point de départ, assurent les SIG. Et pour cause: ceux-ci ont l’obligation de ne pas réchauffer de plus de 1°C le milieu ambiant dans lequel ils rejettent l’eau.

Système concurrent à la tour RTS

Selon la régie publique, l’économie d’énergie dont bénéficient les utilisateurs du centre-ville peut aller jusqu’à 80% par rapport à leurs anciens climatiseurs. Le Beau-Rivage a franchi le pas. Tout comme LGT. La banque de Son Altesse Sérénissime Maximilian von und zu Liechtenstein est reliée à la boucle depuis l’an dernier. Le maillage s’étend. Une grue flottera jusqu’en novembre devant le quai des Bergues afin de poser des pipelines au fond du Rhône. Les tarifs du rafraîchissement peuvent être «planifiés sur trente ans», vantent les SIG, forcés de faire des efforts marketing.

Car des systèmes concurrents existent. Par exemple celui qui fait circuler l’eau de l’Arve dans la tour de la télévision. Développé durant sept ans, le réseau tourne en continu depuis un an. Des économies «substantielles» auraient déjà été réalisées, selon la RTS, l’objectif étant de réduire la consommation de 20%. Seul problème: les sédiments dont est chargée l’eau glaciaire descendant du Mont-Blanc.

Un pipeline au milieu de l’autoroute

Le succès de GeniLac incite les SIG à refaire la plomberie de toute la Rive droite. Des tuyaux de 1,40 mètre de diamètre remonteront ainsi du Vengeron vers Palexpo en passant sous la bande centrale de l’autoroute – plus facile pour pelleter sans créer l’émeute – d’ici à la fin de 2021. Afin de joindre Le Grand-Saconnex et l’aéroport. Début des travaux en automne 2018. «Normalement, on creuse lorsque l’on a rassemblé des lettres d’intention d’achat pour les sept dixièmes de la production de froid, mais là on se joint aux travaux de terrassement liés au futur échangeur autoroutier du Grand-Saconnex et à l’enfouissement d’une ligne à haute tension», témoigne celui qui est passé à la barre des SIG au printemps dernier.

L’idée reste de rejoindre ensuite les mille logements du nouveau quartier qui prendra la place des vendeurs de voitures de l’Etang dès 2022. Et par la suite, peut-être, le futur quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV), qui se rêve en ville «smart». «Pour bien planifier le concept énergétique du PAV, il ne faudra pas trop morceler le projet, car au niveau thermique nous allons y perdre en efficacité; la planification énergétique, la plus renouvelable possible, doit faire partie intégrante de l’aménagement du territoire», invoque Christian Brunier.

Le monstre du lac Ontario

Un coup d’œil sur Internet montre que ce système de «deep water source cooling» a été en réalité testé dès le début des années 70 dans le centre de recherche public Nehla, sur la côte Kona de l’île d’Hawaii. Les abysses à proximité – garants d’une eau froide – et les températures de surface élevées en font un terrain de jeu idéal. La firme locale Ocean Thermal Energy Conversion a installé à la fin des années 90 le système de l’Université Cornell, une tuyauterie à plus de 50 millions de dollars. Loin des palmiers, l’eau sombre pompée au fond du lac Cayuga – au nord de l’Etat de New York, non loin de la bonne ville américaine de Geneva – offre un pouvoir rafraîchissant de 51 mégawatts. A titre de comparaison, la boucle GeniLac du centre-ville fournit 60 mégawatts de froid, un total qui atteindra 140 mégawatts lorsque la boucle filant jusqu’à l’aéroport lui sera associée.

Le quartier financier de Toronto est lui aussi rafraîchi, depuis 2004, par de l’eau aspirée à 80 mètres au fond du lac Ontario. Le système, qui produit 507 mégawatts de froid, est installé par les mêmes Hawaiiens. A Hongkong, ville dans laquelle on ne rigole pas avec la clim – elle dévore près du tiers des besoins en électricité – le célèbre hôtel Excelsior et le siège futuriste de la banque HSBC sont, eux, parcourus par des tuyaux d’eau de mer puisée en profondeur. Stockholm, les «data centers» finlandais de Google, mais aussi l’île de La Réunion utilisent cette technique de pompage d’eau en profondeur.

Retour sur le Léman. L’EPFL a installé son propre circuit il y a vingt ans et Versoix refroidit un quartier entier avec l’eau des profondeurs du lac. A Genève, il n’y a pas eu de partenariat avec Hawaii, dommage pour les ingénieurs des SIG. L’idée du réseau originel, destiné aux organisations internationales, venait de l’Office cantonal de l’énergie.

La guerre du froid fait rage

Avec la climatisation et le chauffage, les SIG s’aventurent sur des marchés libres, ultraconcurrentiels. «Notre plus grand argument économique, c’est de conserver nos grands clients, alors que pour eux le marché de l’électricité se libéralise», défend Christian Brunier. L’électricien public genevois ne veut pas casser les prix avec son offre GeniLac. «Des prix cassés offrent un avantage sur deux ou trois ans, mais diminuer les quantités consommées porte ses fruits sur quatorze ans en moyenne», fait remarquer son nouveau patron. L’autre argument est évidemment écolo: après une électricité 100% verte depuis le 1er janvier, les SIG font miroiter une climatisation 100% verte. Actuellement, pas plus de 4% du chauffage – et du froid – produit à Genève sont renouvelables, le reste provenant de chaufferies à mazout ou au gaz. «L’objectif des SIG est d’atteindre 40% de thermique renouvelable d’ici à 2035», pointe Christian Brunier. Le solaire, la géothermie, l’eau du lac ou l’optimisation des rejets de chaleur seront mobilisés. Le reste sera économisé: il serait possible de réduire de 20% les quantités de chauffage et de froid consommées, et ce en dépit de la hausse de la population. P-A.SA.

