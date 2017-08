Une forte spéculation maintient le prix de l’or

Il y a six ans, au mois d’août, le précieux métal jaune enchaînait record sur record. Au plus haut, l’once avait même dépassé les 1850 dollars. Le poids de la crise des subprimes, ajouté à celle de la dette, était alors à son paroxysme. «Les investisseurs ont perdu tous leurs repères», alertaient les experts au moment où les Etats-Unis se voyaient retirer leur triple A par Standard & Poor’s. Dans cette panique générale, l’or était ainsi l’un des seuls actifs financiers à conserver la confiance des marchés.

Six ans plus tard, la donne est tout autre. Alors que la croissance américaine reste solide avec un produit intérieur brut en hausse de 2,6% au dernier trimestre (en comparaison annuelle), la zone euro se porte également mieux puisqu’elle vient de boucler son 17e trimestre d’affilée de croissance. Les Bourses poursuivent ainsi leur marathon entamé depuis 2013. A l’inverse, la demande mondiale en or est au plus bas, remontant à des niveaux datant de 2009. Selon le Conseil mondial de l’or, en comparaison annuelle, cette demande a baissé, au 1er semestre 2017, de 14%, à 2003,8 tonnes.

Maintien du prix de l’once

Cette chute de la demande n’a pourtant pas empêché le prix de l’once de s’apprécier de près de 10% depuis le début de l’année (voir infographie). Fabian Deriaz, spécialiste des matières premières au Credit Suisse, l’explique par un retour d’appétit des investisseurs. «L’excès d’optimisme qui a suivi l’élection de Donald Trump s’est graduellement évanoui face à l’incapacité de son administration à mettre en place les réformes économiques promises», estime l’analyste. Ce dernier rajoute que «la faiblesse du dollar rend également l’once – libellée sur la devise américaine – moins onéreuse et plus attractive».

Au sein des marchés, ils seraient surtout de plus en plus nombreux à spéculer sur le fait que la Banque fédérale américaine (FED) ne respectera pas son agenda qui prévoit d’augmenter une nouvelle fois les taux d’intérêt d’ici à la fin de l’année.

Or, l’évolution de l’once est généralement corrélée à celle des taux. Lorsque ces derniers montent, l’or perd de son attrait, notamment face aux bons du Trésor américains qui garantissent un rendement financier. Une hausse des taux est surtout le signal que l’économie américaine se porte de mieux en mieux. De quoi rendre une valeur refuge comme l’or encore moins séduisante.

Une partie des investisseurs mise donc sur un statu quo sur les taux ces prochains mois et sur un cours de l’or stabilisé, voire même haussier. L’autre partie, à l’exemple de l’analyste de Credit Suisse, estime au contraire que «la solidité de l’économie américaine devrait permettre à la Fed d’augmenter ses taux plus rapidement qu’attendu par les marchés, ce qui devrait augmenter la pression sur le prix de l’or».

Volatilité de l’argent

Si les prévisions sur le cours du métal jaune restent incertaines, celles sur l’argent s’avèrent globalement pessimistes. Son prix moyen a même été revu à la baisse suite à une enquête menée auprès d’une quarantaine d’analystes financiers. «Contrairement à l’or, l’argent a connu une plus forte volatilité», déclarait à Reuters Harish Galipelli, responsable des matières premières chez Inditrade Capital. L’argent a ainsi enregistré la pire performance de tous les métaux précieux au deuxième trimestre.

Certains spécialistes estiment toutefois que le métal pourrait retrouver un peu de son lustre d’ici à la fin de l’année, mais également en 2018, pour autant que le rebond industriel se confirme. (TDG)