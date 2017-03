Un match très serré entre Genève et Lausanne

En raison de la crise du logement qui sévit toujours à Genève, de nombreuses personnes songent à s’établir en France voisine ou en terres vaudoises. Le déménagement dans l’Hexagone représente une décision beaucoup plus difficile à prendre: sur le plan fiscal, le système est très différent (lire en page suivante). En revanche, quitter le canton pour s’établir dans une des communes vaudoises environnantes peut s’avérer avantageux. Encore faut-il savoir laquelle: un fossé sépare, dans le même district de Nyon, Mies, Coinsins ou Dully, à la fiscalité douce, de Tartegnin, Burtigny ou Longirod, qui ont la main plus lourde.

36 000 francs d’économies

Dans les graphiques que nous publions, seule la comparaison entre les deux capitales a été prise en compte, sur la base de données récoltées par le consultant VZ VermögensZentrum. Des différences importantes existent entre les deux villes en cas de revenu imposable de 100 000 francs, pour un couple sans enfants mineurs: Lausanne est alors plus clémente. En revanche, pour les plus gros revenus, dès que la barre de 200 000 francs est franchie, c’est Genève qui est plus avantageuse, pour les personnes célibataires comme mariées.

Les personnes plus âgées seraient aussi avisées de comparer la ponction fiscale en cas de retrait du 2e pilier. Si le montant retiré – sous forme de capital – est de 500 000 francs, le résident genevois devra débourser 36 000 francs au fisc et le Vaudois plus de 57 000 francs. Largement de quoi se payer un tour du monde ou une automobile! En cas de retrait d’une somme de 750 000 francs, la personne habitant sur sol genevois fera une économie d’impôt d’environ 36 000 francs.

Concubins avantagés

D’autres paramètres sont aussi à prendre en compte, comme les impôts successoraux ou ceux qui découlent de donations. En cas d’héritage, les différences peuvent être importantes entre les deux cantons ou les deux chefs-lieux. Prenons un exemple, sur la base des données collectées par VermögensZentrum: un héritage de 500 000 francs. A Genève, les enfants comme les parents du défunt paieront zéro franc. A Lausanne, les enfants devront débourser plus de 28 000 francs et les parents près de 63 000 francs.

Frères et sœurs devront, respectivement, régler à l’administration fiscale 108 000 francs et 125 000 francs. Pour les concubins, les résidents de Lausanne sont avantagés par rapport à ceux de Genève. Mais l’ardoise reste salée: 250 000 fr., soit la moitié de l’héritage pour les habitants de la capitale vaudoise, et 268 000 fr. pour ceux qui vivent à Genève. Curieusement, les concubins sont moins taxés dans des cantons catholiques ( 125 000 fr. à Sion, 69 000 fr. à Fribourg).

Une taxe de chien

Sans oublier des domaines plus anecdotiques mais bien réels, à l’exemple de l’impôt sur les chiens. En gros, comptez 50 francs par an pour le premier animal sur Genève, auquel il faut ajouter 4 francs de taxe pour le fond cantonal des épizooties et 1 franc pour l’assurance contre les dommages causés par les chiens errants. A Lausanne, la taxe s’élève à 90 francs. Mais un habitant de Coppet ne sera soulagé que de 50 francs, trois fois moins qu’un malheureux résident de Vevey.

Seuil d’imposition plus élevé pour les Genevois

A Genève, on ne paie des impôts qu’à partir d’un revenu de 17 663 francs.

Des différences notables existent entre les deux cantons dans d’autres domaines que le revenu, la fortune, le retrait du deuxième pilier ou les impôts successoraux. A Genève, le seuil d’imposition est, par exemple, quatre fois plus élevé que dans le canton de Vaud, selon l’ouvrage Comment déclarer ses impôts, publié par le magazine Bon à Savoir. Ce n’est qu’à partir de 17 663 francs de revenu que les Genevois sont imposés.

Dans le canton de Vaud, la ponction se fait dès que le revenu dépasse 4100 francs. Le Valais, le Jura et Neuchâtel se situent entre les deux cantons lémaniques, avec des seuils respectifs de 8800 francs, 10 212 francs et 14 500 francs.

Si les Genevois sont mieux lotis que les Vaudois dans ce domaine, c’est tout le contraire sur un autre objet: les déductions pour frais de garde des enfants. Dans ce cas, des parents résidant à Genève ne peuvent déduire que 4100 francs, alors que des parents vivant en terres vaudoises peuvent biffer 7100 francs de leur «douloureuse».

R.R. (TDG)