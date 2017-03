La conjoncture globale ternit la rentabilité des entreprises genevoises

L'année 2016 a été «meilleure» que 2015, «même si elle n'a pas répondu aux attentes de tous». La confiance pour 2017 est «très présente mais marquée par une inquiétude quant à la situation économique générale et la concurrence». Le franc fort, enfin, «n'est pas le souci principal des entreprises genevoises».

Telles sont les principaux résultats de la 17e enquête conjoncturelle de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), publiée mercredi. Alors que l'an dernier, une majorité (42%) des entreprises ayant participé à l'enquête avait jugé l'année «difficile à très difficile», la tendance s'est inversée en 2016.

Plusieurs secteurs s'en sortent mieux que la moyenne: dans l'automobile et les technologies de l'information, une entreprise sur deux a eu une année bonne à très bonne. Ont également mieux performé que la moyenne les RH, l'immobilier, l'énergie et l'environnement. La banque, la chimie, le commerce de détail, l'horlogerie, le tourisme ont par contre davantage souffert en 2016 qu'en 2015.

Si trois quarts des entreprises répondantes s'attendaient à une hausse de leur volume d'affaires l'an dernier, elles n'ont au final été que 60% à le constater. La vaste majorité des répondants (82%) s'attendent désormais à une amélioration tant de leur volume d'affaires que de leur rentabilité, une entreprise sur trois prévoyant même une augmentation supérieure à 5%. Les secteurs les plus optimistes sont les assurances, la santé et les TIC. La branche la plus pessimiste est la chimie, suivie par le bâtiment et les médias et arts graphiques.

La surprise de la 17e enquête de la CCIG vient du fait que le franc fort ne figure pas parmi les trois préoccupations principales des entreprises sondées. Le trio de tête est en effet désormais accaparé par, dans l'ordre, la situation économique générale, la concurrence et la recherche de nouveaux clients. Le niveau de la devise helvétique n'arrive qu'en quatrième position et il est surtout cité par les répondants ayant fait une année 2016 difficile ou très difficile. Seule l'industrie classe le franc fort au premier rang de ses préoccupations, tandis que l'horlogerie et le commerce de détail le situent au deuxième et troisième rang respectivement.

L’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), dans un communiqué publié mardi, note qu'en février, la marche des affaires pour les entreprises genevoises ne s'est pas améliorée. Tant dans l'industrie, les services financiers, le commerce de détail que la construction, la situation des affaires est jugée mauvaise, insatisfaisante et se détériore. Les perspectives dans ces secteurs devraient s'éclaircir légèrement à moyen terme, selon l'OCSTAT, tout en restant moroses.

A l'échelon national, les indicateurs de l'emploi montrent une stagnation également. Le nombre de places de travail en Suisse a progressé de 0,3% au 4e trimestre 2016 par rapport au 4e trimestre de l'année précédente (+0,2% par rapport au trimestre précédent), selon l'OFS.

