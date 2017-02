La BCGE a 10 milliards de prêts immobiliers

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) – dont la valeur en Bourse dépasse le milliard – continue de se refaire, dix-huit ans après avoir été ruinée par ses affaires dans l’immobilier. Et ce, notamment, grâce à la pierre. Les crédits hypothécaires débloqués ces douze derniers mois par l’établissement ont ainsi augmenté de 4%.

Le total des prêts immobiliers dépasse désormais les 10 milliards, a indiqué mardi la BCGE à l’occasion de son bilan annuel. A titre de comparaison, la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) a indiqué il y a dix jours que ses crédits hypothécaires avaient, eux, augmenté de seulement 2% l’an dernier, pour atteindre un total de 25 milliards de francs.

A Genève, les 400 millions de francs d’hypothèques additionnelles validées l’an dernier présentent «un risque modéré et une saine déconcentration», a tenu à rassurer mardi Blaise Goetschin, président de la direction générale de la BCGE. Il rappelle que les dépôts de la clientèle couvrent largement l’ensemble de ces prêts.

Avantage à la BCV

La Banque Cantonale de Genève met également en avant «l’internationalisation» de ses activités – sa filiale rhônalpine affiche des résultats records – pour expliquer sa résistance face à une météo tourmentée.

Cela fait des mois que l’adoption de taux d’intérêt négatifs par la Suisse – conséquence de deux années d’efforts pour freiner l’appréciation de sa monnaie – annihile une des principales sources de bénéfice des banques. La BCGE est pourtant parvenue à arracher 800 000 francs de profits nets supplémentaires en 2016, ces derniers atteignant 79 millions, un record.

Une profitabilité «à haut niveau par comparaison avec ses pairs», clame la direction. Qu’en est-il de son homologue installée à 60 kilomètres? Pour comparer, il faut rapporter les bénéfices de chaque établissement à ses capitaux propres, ce qui donne une rentabilité de 5,8% pour la BCGE. Dans le canton de Vaud, la banque publique dégage des profits représentant 9,1% de ses fonds propres. Avantage Vaud.

Quid de la productivité? Les comptables parlent en la matière de «cost income ratio». En clair, la façon dont les revenus engrangés couvrent les dépenses, notamment de personnel. La BCGE affiche un rapport de 63,4%, alors qu’au sein de son homologue vaudoise, les coûts ne représentent pas plus de 59% des revenus. Avantage Vaud encore.

Robinet à dividendes

Ces profits permettront à la banque publique genevoise de reverser près de 24 millions au Canton, à la Ville et aux communes. Egalement passée sous contrôle étatique il y a quinze ans, la BCV a de son côté reversé 190 millions à son Canton au titre de la seule année 2016.

La direction de la banque genevoise dit cependant préférer se comparer aux établissements cantonaux de Bâle-Ville, Lucerne ou Saint-Gall. Et non à une BCV dont la taille cinq fois plus importante lui permet d’amortir ses charges sur une tout autre surface financière. (TDG)