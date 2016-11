L'horlogerie enregistre ses pires chiffres depuis 2009

Dans la chute des exportations horlogères, un nouveau seuil a été franchi, selon les chiffres des douanes publiés aujourd'hui. Le mois d'octobre a enregistré la plus forte baisse mensuelle en valeur depuis octobre 2009 - nous étions alors au sommet de la crise financière - et la chute est désormais presque globale - là où il n’y a encore pas longtemps, ça croissait encore outre-Atlantique et en Europe.

Le mois dernier, la Suisse a exporté pour une valeur de 1,67 milliard de francs de produits horlogers (-16,4% sur un an). Durant les seize derniers mois, les exportations helvétiques de montres n'ont pas cessé de baisser, et toutes les gammes de prix sont concernées.

Des Etats-Unis au Moyen-Orient en passant par la France, l'Italie et le Japon, partout les exportations de montres suisses sont en baisse. Les pays de l’Union européenne? 648 millions de francs d'exportations en octobre 2014, 547 millions le mois dernier - plus de 100 millions de moins. Parmi les principaux marchés, un seul progresse encore: le Royaume-Uni, qui peut compter sur une livre particulièrement basse, et donc des prix attractifs.

Les exportations horlogères, qui se sont considérablement étoffées ces trois dernières décennies - sauf en 2009 - ont connu un brusque arrêt l'an dernier, avec une chute de leur valeur de 3,2% en 2015. C'est à Hongkong, porte d'entrée de la Chine et premier marché des montres suisses, que la baisse est la plus sévère depuis. Le ralentissement de la Chine et le fait que ces objets fassent moins rêver - ils sont malgré eux associés à la corruption, ce que Pékin combat - sont en cause.

Le poids grandissant du secteur à Genève



A Genève, la tendance est similaire, mais le problème est plus criant. Le bout du lac dépend en effet beaucoup plus des montres que la moyenne nationale. Ces dernières années, la part des exportations genevoises qui a émané des instruments de précision, de l'horlogerie et de la bijouterie n'a jamais été aussi importante (elle représentait plus de 70% de la valeur des exportations cantonales l'an dernier, contre moins de la moitié au début du millénaire).

Les répercussions du côté des emplois se font ressentir, alors que de nombreux licenciements et suppressions de postes ont été annoncés ces derniers mois dans la branche. Selon le syndicat Unia, cité par Le Matin Dimanche, plus de 2500 postes ont disparu en Suisse romande ces dernières années. (TDG)