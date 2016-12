Berne exige 200 millions dans le scandale Petrobras

Etape clef dans la tentaculaire enquête sur le blanchiment de l’argent sale brésilien en Suisse – et notamment à Genève. La justice fédérale helvétique a annoncé hier soir avoir condamné le géant de la construction brésilien Odebrecht et sa filiale pétrochimique Braskem pour des faits de corruption à large échelle et de blanchiment dans le cadre du scandale Petrobras. Le Ministère public de la Confédération exige des deux multinationales le paiement de plus de 200 millions de francs. Ce montant record est constitué en grande partie de valeurs patrimoniales séquestrées en Suisse.

Sanction internationale

Ces pénalités ne sont en réalité qu’une partie de l’amende colossale de 4,5 milliards de dollars annoncée, presque simultanément, par la justice américaine à l’encontre du groupe BTP brésilien. Sa filiale Braskmen écope de son côté de près d’un milliard de dollars d’amende. Le Brésil recevra environ les trois quarts de cet argent, les Etats-Unis et la Suisse se partageant le solde.

Odebrecht a indiqué ne pas être en capacité de payer plus de 2,6 milliards d’amende, une situation qui sera entérinée par les juges américains et brésiliens le 17 avril. A l’heure actuelle ce sont donc au moins 3,5 milliards de dollars qui lui seront ponctionnés ainsi qu’à sa filiale pétrochimique, un montant d’une ampleur inédite dans une affaire de corruption à l’étranger. Cela représente plus du double de ce que Siemens avait dû débourser en 1998.

Le Département américain de la Justice a souligné hier combien la «task force» constituée avec ses homologues brésilien et helvétique avait permis de mettre à jour le monde en soit que constituait le réseau de corruption mis en place par Odebrecht. Dans un communiqué, elle décrit «le paiement systématique de centaines de millions de dollars de pots-de-vin à des hauts fonctionnaires et responsables politiques de trois continents» et ce entre 2001 et 2015. La multinationale brésilienne et sa filiale seront placées sous tutelle étroite durant trois ans.

Au tour des banques

A Berne, le Ministère public de la Confédération indique dans un communiqué que cette condamnation ne constitue qu’une «partie de la clôture des procédures coordonnée avec les procureurs fédéraux à Curitiba, l’Office du procureur général à Brasília, et les autorités américaines». En Suisse, cette décision ouvre la voie à une seconde étape: celles des poursuites pour blanchiment à l’encontre des institutions suisses par lesquels a transité l’argent de la corruption versé par Odebrecht.

Au-delà de ce volet, central, l’affaire Petrobras – la plus importante à laquelle est confrontée la justice fédérale – a donné lieu à une soixantaine d’enquêtes pénales depuis 2014. Visant un millier de comptes ouverts dans une quarantaine de banques, ces investigations ont conduit au gel de 800 millions de dollars en Suisse, dont 190 millions ont déjà pu être rendus au Brésil. (TDG)